Четыре игрока «Зенита» пропустят матч с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии игроков команды перед домашней встречей 16-го тура РПЛ с «Сочи».

«Не примут участие в матче Матео Кассьерра, Густаво Мантуан, Вячеслав Караваев и Дмитрий Васильев – это те игроки, которые продолжают восстанавливаться.

Надеюсь, что к следующей игре они будут готовы, над этим идет работа. Все остальные готовы.

Марио Фернандес тренируется в общей группе и будет готов», – сказал Семак.