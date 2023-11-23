Четыре игрока «Зенита» пропустят матч с «Сочи»

Зачем напрягаться против вассала, и так все ясно наперед. Если бы немытые шли на первом месте с отрывом, то начальство могло бы им приказать подкинуть очков бастарду, но сейчас турнирное положение так гегемонить не позволяет)).
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии игроков команды перед домашней встречей 16-го тура РПЛ с «Сочи».
«Не примут участие в матче Матео Кассьерра, Густаво Мантуан, Вячеслав Караваев и Дмитрий Васильев – это те игроки, которые продолжают восстанавливаться.
Надеюсь, что к следующей игре они будут готовы, над этим идет работа. Все остальные готовы.
Марио Фернандес тренируется в общей группе и будет готов», – сказал Семак.