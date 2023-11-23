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    Четыре игрока «Зенита» пропустят матч с «Сочи»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии игроков команды перед домашней встречей 16-го тура РПЛ с «Сочи».

    «Не примут участие в матче Матео Кассьерра, Густаво Мантуан, Вячеслав Караваев и Дмитрий Васильев – это те игроки, которые продолжают восстанавливаться.

    Надеюсь, что к следующей игре они будут готовы, над этим идет работа. Все остальные готовы.

    Марио Фернандес тренируется в общей группе и будет готов», – сказал Семак.

    • Матч «Зенит» – «Сочи» пройдет 25 ноября и начнется в 15:15 мск.
    • «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 30 очками, «Сочи» расположился на 16-й строчке с 10 очками.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20689

      NewLife 3 минуты назад

      Зачем напрягаться против вассала, и так все ясно наперед. Если бы немытые шли на первом месте с отрывом, то начальство могло бы им приказать подкинуть очков бастарду, но сейчас турнирное положение так гегемонить не позволяет)).

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      Рейтинг: +7212

      Давид59 13 минут назад

      Вот без Мантуана хреново. Это постоянный "мотор". Как и без Караваева. Остальные ходят пешком.

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