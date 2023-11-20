Ибрагимович прокомментировал слухи о возвращении в «Милан»

Бывший нападающий сборной Швеции и нескольких топ-клубов мира Златан Ибрагимович ответил на вопрос о возможности получить одну из должностей в «Милане».

«Милан»? Посмотрим-посмотрим… поговорим», – сказал Ибрагимович.