Ибрагимович прокомментировал слухи о возвращении в «Милан»

Бывший нападающий сборной Швеции и нескольких топ-клубов мира Златан Ибрагимович ответил на вопрос о возможности получить одну из должностей в «Милане».
«Милан»? Посмотрим-посмотрим… поговорим», – сказал Ибрагимович.
- Швед ответил на вопрос Sky Sports во время Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, где он присутствовал в качестве почетного гостя.
- Ибрагимович играл за «Милан» в сезонах-2010/11, 2011/12 и с 2019 по 2023 годы.
- Ранее сообщалось, что Ибрагимович может получить должность в руководстве миланцев, которая позволит близко взаимодействовать с главным тренером Стефано Пиоли.
Источник: ITA Sport Press