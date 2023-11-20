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    • Ибрагимович прокомментировал слухи о возвращении в «Милан»

    Ибрагимович прокомментировал слухи о возвращении в «Милан»

    Бывший нападающий сборной Швеции и нескольких топ-клубов мира Златан Ибрагимович ответил на вопрос о возможности получить одну из должностей в «Милане».

    «Милан»? Посмотрим-посмотрим… поговорим», – сказал Ибрагимович.

    • Швед ответил на вопрос Sky Sports во время Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, где он присутствовал в качестве почетного гостя.
    • Ибрагимович играл за «Милан» в сезонах-2010/11, 2011/12 и с 2019 по 2023 годы.
    • Ранее сообщалось, что Ибрагимович может получить должность в руководстве миланцев, которая позволит близко взаимодействовать с главным тренером Стефано Пиоли.

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    Источник: ITA Sport Press

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