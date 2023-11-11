Гончаренко раскритиковал судейство в матче «Крылья» – «Урал»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко недоволен работой арбитров в игре 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Матч обслуживал Артем Любимов.

«Урал» уступил со счетом 1:3.

«Крылья» пробили 2 пенальти в ворота команды из Екатеринбурга, один из которых реализовали.

Уральцы завершали встречу вдесятером после удаления Юрия Газинского на 93-й минуте.

«В первом тайме у нас был плохой прессинг, мы были растянуты, играли в тот футбол, который был выгоден «Крыльям Советов».

Во втором тайме выровняли положение, но у нас пока не хватает качеств на флангах, чтобы доставлять мяч в чужую штрафную. Не хватает контроля мяча на флангах.

Получил желтую карточку во втором тайме? По крайней мере, в конце игры. Считаю, что нас зажали желтыми карточками и стандартными положения. Свистели те фолы, которых не было, для нас это привычная ситуация.

Не считаю, что у Юрия Газинского была красная карточка. Он эмоционально себя вел, когда все валяются на поле, на это команда реагирует нервно. Сейчас ему дадут дисквалификацию. В нашем случае никто не будет смотреть, две‑три игры, это ситуация, которую мы понимаем», – сказал Гончаренко.