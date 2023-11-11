РПЛ. «Крылья Советов» обыграли «Урал» (3:1) и вернулись в тройку лидеров

«Крылья Советов» добыли домашнюю победу над «Уралом» в 15-м туре чемпионата России.

Итоговый счет – 3:1 в пользу самарцев.

За хозяев поля забили Бенхамин Гарре, Владислав Шитов и Владимир Писарский, за гостей – Силвие Бегич.

Уральцы завершали матч вдесятером после удаления Юрия Газинского в компенсированное ко второму тайму время.

«Крылья» вернулись в тройку лидеров РПЛ, вытеснив оттуда ЦСКА. «Урал» остался на 12-м месте, но рискует по итогам тура опуститься в зону стыков.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Гарре (с пенальти), 14; 1:1 – Бегич, 46; 2:1 – Шитов, 67; 3:1 – Писарский, 90+7.

Удаление: нет – Газинский, 90+3.

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