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    • РПЛ. «Крылья Советов» обыграли «Урал» (3:1) и вернулись в тройку лидеров

    РПЛ. «Крылья Советов» обыграли «Урал» (3:1) и вернулись в тройку лидеров

    «Крылья Советов» добыли домашнюю победу над «Уралом» в 15-м туре чемпионата России.

    Итоговый счет – 3:1 в пользу самарцев.

    За хозяев поля забили Бенхамин Гарре, Владислав Шитов и Владимир Писарский, за гостей – Силвие Бегич.

    Уральцы завершали матч вдесятером после удаления Юрия Газинского в компенсированное ко второму тайму время.

    «Крылья» вернулись в тройку лидеров РПЛ, вытеснив оттуда ЦСКА. «Урал» остался на 12-м месте, но рискует по итогам тура опуститься в зону стыков.

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург) – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гарре (с пенальти), 14; 1:1 – Бегич, 46; 2:1 – Шитов, 67; 3:1 – Писарский, 90+7.

    Удаление: нет – Газинский, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.11.2023 16:01
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    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27778

      slavutiq70 11 ноября, 18:12

      Крылья с Победой и удачи ....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З 11 ноября, 17:29

      Ну что , Гончаренко всё ?
      Гриша ,звони Шалимову.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +467

      Александр.Т. 11 ноября, 17:17

      Когда там увольнение тренера Урала ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3090

      волчарик 11 ноября, 16:26

      Самару с победой,но видно что играют на пределе.Надеюсь по итогам чемпионата смогут остаться в тройке.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +178

      witalik > волчарик 11 ноября, 16:38

      Там ещё, на Самаре, ********* развернулся, трепещите...

      0
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      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > волчарик 11 ноября, 16:44

      Даже в пятерке вряд-ли будут ...

      2
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      ...
      Рейтинг: +3090

      волчарик > VVM1964 11 ноября, 16:47

      Время покажет.Симпатичная команда,но запаса прочности нет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27778

      slavutiq70 > VVM1964 11 ноября, 18:20

      Кто знает . но скорее всего будут выше наших ....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > slavutiq70 11 ноября, 19:54

      Сильно сомневаюсь !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27778

      slavutiq70 > VVM1964 12 ноября, 09:38

      Время покажет . но пока я не вижу за счёт чего наши могут существенно подняться . нет атаки нет обороны ...забито за первый круг меньше пропущенных ...надежда только на перемены в паузе ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > slavutiq70 12 ноября, 12:59

      Надежды только на то, что другие окажутся еще хуже ... ну и на перерыв и что в это время будут решены эти проблемы, хотя бы даже частично.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1745

      Sviro 11 ноября, 16:25

      Ну, слава Богу, разыгрались!!! Вот в таком же ключе и с Локо надо попытаться. Пора навёрстывать потери!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3098

      ScarlettOgusania 11 ноября, 16:23

      картофан ещё не сбежал в Беларусь?)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +976

      The only one 11 ноября, 16:15

      Крылья- с победой, Урал- надо что то делать...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2062

      rac531 > The only one 11 ноября, 16:59

      Пора Ганчаренко гнать)
      Григорян, готовься!

      Все ругали Абаскаля
      Ганчаренко же проспали)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +3098

      ScarlettOgusania > rac531 11 ноября, 19:03

      картофана отправить Зареме под бочок) грядёт смена экспертов на срач-тв, Шалимов - на Урал, картофан - нахер!))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2062

      rac531 > ScarlettOgusania 11 ноября, 19:07

      Шалимов уже был)
      Пора Григоряну дать похозяйствовать)

      0
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      ...
      Рейтинг: +3098

      ScarlettOgusania > rac531 11 ноября, 19:17

      Григорян же по девочкам спец, с мужиками ему снова петуха подбросят)) только Шалимов!

      1
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 11 ноября, 16:10

      Шустро стартанул Урал в начале сезона. А теперь наступили суровые для него будни. Предсказуемо катятся вниз. Гыгыгы

      3
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