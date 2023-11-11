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  • РПЛ. «Крылья Советов» обыграли «Урал» (3:1) и вернулись в тройку лидеров

РПЛ. «Крылья Советов» обыграли «Урал» (3:1) и вернулись в тройку лидеров

11 ноября 2023, 16:01
14

«Крылья Советов» добыли домашнюю победу над «Уралом» в 15-м туре чемпионата России.

Итоговый счет – 3:1 в пользу самарцев.

За хозяев поля забили Бенхамин Гарре, Владислав Шитов и Владимир Писарский, за гостей – Силвие Бегич.

Уральцы завершали матч вдесятером после удаления Юрия Газинского в компенсированное ко второму тайму время.

«Крылья» вернулись в тройку лидеров РПЛ, вытеснив оттуда ЦСКА. «Урал» остался на 12-м месте, но рискует по итогам тура опуститься в зону стыков.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Гарре (с пенальти), 14; 1:1 – Бегич, 46; 2:1 – Шитов, 67; 3:1 – Писарский, 90+7.

Удаление: нет – Газинский, 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Урал Крылья Советов
Комментарии (14)
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ScarlettOgusania
1699709002
картофан ещё не сбежал в Беларусь?)))
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Sviro
1699709143
Ну, слава Богу, разыгрались!!! Вот в таком же ключе и с Локо надо попытаться. Пора навёрстывать потери!!
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волчарик
1699709164
Самару с победой,но видно что играют на пределе.Надеюсь по итогам чемпионата смогут остаться в тройке.
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Александр.Т.
1699712268
Когда там увольнение тренера Урала ?
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slavа0508
1699715572
Крылья с Победой и удачи ....
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