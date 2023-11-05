Месси обвинил Нидерланды в нечестной игре на ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил четвертьфинал чемпионата мира-2022 против Нидерландов.
- Аргентинцы победили в серии пенальти.
- Затем южноамериканцы выиграли турнир.
- У Месси после матча с Нидерландцами случилась перепалка с нападающим европейцев Вут Вегхорстом.
«Перед матчем нидерландцы делали заявления, задевающие нас.
В самом матче было несколько странных ситуаций, когда их футболисты вели себя нечестно. Особенно во время серии пенальти. В тот вечер произошло много событий», – сказал Лео.
Источник: L'Equipe