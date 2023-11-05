Месси обвинил Нидерланды в нечестной игре на ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил четвертьфинал чемпионата мира-2022 против Нидерландов.

Аргентинцы победили в серии пенальти.

Затем южноамериканцы выиграли турнир.

У Месси после матча с Нидерландцами случилась перепалка с нападающим европейцев Вут Вегхорстом.

«Перед матчем нидерландцы делали заявления, задевающие нас.

В самом матче было несколько странных ситуаций, когда их футболисты вели себя нечестно. Особенно во время серии пенальти. В тот вечер произошло много событий», – сказал Лео.