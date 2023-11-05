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Месси обвинил Нидерланды в нечестной игре на ЧМ-2022

5 ноября 2023, 13:06
7

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил четвертьфинал чемпионата мира-2022 против Нидерландов.

  • Аргентинцы победили в серии пенальти.
  • Затем южноамериканцы выиграли турнир.
  • У Месси после матча с Нидерландцами случилась перепалка с нападающим европейцев Вут Вегхорстом.

«Перед матчем нидерландцы делали заявления, задевающие нас.

В самом матче было несколько странных ситуаций, когда их футболисты вели себя нечестно. Особенно во время серии пенальти. В тот вечер произошло много событий», – сказал Лео.

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Источник: L'Equipe
США. МЛС Нидерланды. Эредивизие Нидерланды Месси Лионель
Комментарии (7)
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Давид59
1699180786
Ну это из разряда психологического давления. Хорошего мало, но к нечестной игре мало имеет отношения.
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wlaDISSlove
1699182502
Ой, честный нашёлся.. Был бы честный, отдал бы минимум три ЗМ..
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Romeo 123
1699186125
Гном на чм ввёл себя как крысы , сейчас вспомнил
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Ziklop
1699188231
реальность далеко от него!
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Real Expert
1699203902
Напишите кто-нибудь ссылки на вакансии по оплачиваемому хейтингу... Где эти биржи фриланса....
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ZeBolotny
1699211238
Как не стыдно быть таким бородатым #овном?!
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