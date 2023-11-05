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    Месси обвинил Нидерланды в нечестной игре на ЧМ-2022

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил четвертьфинал чемпионата мира-2022 против Нидерландов.

    • Аргентинцы победили в серии пенальти.
    • Затем южноамериканцы выиграли турнир.
    • У Месси после матча с Нидерландцами случилась перепалка с нападающим европейцев Вут Вегхорстом.

    «Перед матчем нидерландцы делали заявления, задевающие нас.

    В самом матче было несколько странных ситуаций, когда их футболисты вели себя нечестно. Особенно во время серии пенальти. В тот вечер произошло много событий», – сказал Лео.

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    Источник: L'Equipe

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    05.11.2023 13:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24

      ZeBolotny 5 ноября, 22:07

      Как не стыдно быть таким бородатым #овном?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Real Expert 5 ноября, 20:05

      Напишите кто-нибудь ссылки на вакансии по оплачиваемому хейтингу... Где эти биржи фриланса....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5406

      Ziklop 5 ноября, 15:43

      реальность далеко от него!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +607

      Romeo 123 5 ноября, 15:08

      Гном на чм ввёл себя как крысы , сейчас вспомнил

      4
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      Рейтинг: +33

      Владислав-Ивлев-vkontakte 5 ноября, 14:08

      Ой, честный нашёлся.. Был бы честный, отдал бы минимум три ЗМ..

      6
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      Рейтинг: +10

      Yebawtvoyrot > Владислав-Ивлев-vkontakte 5 ноября, 14:56

      Были бы у тебя мозги не высрал бы это

      0
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      Рейтинг: +7110

      Давид59 5 ноября, 13:39

      Ну это из разряда психологического давления. Хорошего мало, но к нечестной игре мало имеет отношения.

      0
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