Федотов прокомментировал победу ЦСКА над «Оренбургом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги выигранного кубкового матча против «Оренбурга».

Москвичи победили со счетом 3:1.

Дубль сделал Федор Чалов, также забил Антон Заболотный.

Этот результат позволил ЦСКА выйти на первое место в группе Фонбет Кубка России, опередив «Оренбург» по дополнительным показателям.

– Первый тайм был хороший, за исключением того момента, когда мы пропустили. Расслабились, потеряли мяч в центре поля, плохо сработали против быстрой атаки соперника.

Ну и отметим индивидуальные действия футболиста «Оренбурга», который разобрался и здорово пробил.

Мы хотели победить, прикладывали достаточно усилий. Не все получалось, но создавали моменты. Тем не менее забили два гола в первом тайме.

Во втором тайме сыграли по счету, а в одном из эпизодов из‑под прессинга отобрали мяч и забили третий гол. После этого судьба матча была решена.

– Как получилось победить «Оренбург»? Почему вышел почти весь основной состав?

– Выражаем огромную благодарность болельщикам, фанатам за поддержку. На этом делали акцент.

Результат был вторичен, был известен, мы прошли в следующую стадию. Но для болельщиков надо показать хороший футбол.

Первый тайм надо занести в актив. В пропущенном голе потеряли концентрацию. Второй тайм по счету.