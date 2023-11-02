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    Федотов прокомментировал победу ЦСКА над «Оренбургом»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги выигранного кубкового матча против «Оренбурга».

    • Москвичи победили со счетом 3:1.
    • Дубль сделал Федор Чалов, также забил Антон Заболотный.
    • Этот результат позволил ЦСКА выйти на первое место в группе Фонбет Кубка России, опередив «Оренбург» по дополнительным показателям.

    – Первый тайм был хороший, за исключением того момента, когда мы пропустили. Расслабились, потеряли мяч в центре поля, плохо сработали против быстрой атаки соперника.

    Ну и отметим индивидуальные действия футболиста «Оренбурга», который разобрался и здорово пробил.

    Мы хотели победить, прикладывали достаточно усилий. Не все получалось, но создавали моменты. Тем не менее забили два гола в первом тайме.

    Во втором тайме сыграли по счету, а в одном из эпизодов из‑под прессинга отобрали мяч и забили третий гол. После этого судьба матча была решена.

    – Как получилось победить «Оренбург»? Почему вышел почти весь основной состав?

    – Выражаем огромную благодарность болельщикам, фанатам за поддержку. На этом делали акцент.

    Результат был вторичен, был известен, мы прошли в следующую стадию. Но для болельщиков надо показать хороший футбол.

    Первый тайм надо занести в актив. В пропущенном голе потеряли концентрацию. Второй тайм по счету.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.11.2023 23:35
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