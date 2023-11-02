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Сколько денег зарабатывает Джорджина – девушка Роналду живет в невероятной роскоши
Главные новости
10:23
В «Зените» рассказали о серьезном штрафе для бразильского игрока
1
10:16
Бывший игрок «Челси» вспомнил, как Абрамович пытался спасти его похищенного отца во время ЧМ-2018
10:03
«Аль-Хиляль» может приостановить контракт с Неймаром
09:42
Петржела высказался об уровне игроков РПЛ на примере Миранчука
4
09:17
В «Зените» назвали позиции, которые клуб хочет усилить в трансферное окно
2
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Все новости
9 ноября
23:30
Агент Селюк: «Захарян неправильно выбрал команду и может повторить судьбу Миранчука»
2
21:56
«Реал» может купить нападающего, которым интересовались «Зенит» и «Спартак»
21:17
Фото
«Атлетико» продлил контракт с Симеоне – он будет тренировать команду более 15 лет
1
18:14
Фото
«Реал» продлил еще одного игрока с отступными в 1 миллиард
2
17:21
СМИ узнали, зачем «Реал» заявил об отказе от Мбаппе
1
16:27
Ловчев: «Разговор о европейской мечте российских футболистов – просто миф, пустой звук»
14
16:09
Ловчев оценил выступления Захаряна и дал совет Алексею Миранчуку
12
15:40
Стал известен диагноз вратаря «Реала» Кепы
12:00
Агент Холанда объяснила свое пребывание на матче «Реала»
10:39
Анчелотти ответил Пике, сказавшему, что победы «Реала» не запоминаются
01:32
Куртуа назвал партнера по «Реалу» Лунина Лениным
01:13
Еще четыре клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов
1
00:52
Лига чемпионов. «Реал» разгромил дома «Брагу» (3:0)
00:37
Пике: «Реал» сейчас такой же, как и всегда: играет не очень, но добивается результата»
1
8 ноября
23:12
«Реал» экстренно заменил вратаря перед матчем с «Брагой» – вышел Лунин
22:41
Лига чемпионов. «Сосьедад» победил «Бенфику» (3:1), Захарян вышел на замену
1
22:14
В Госдуме высказались о будущем Абаскаля в «Спартаке»
24
21:35
«Реал» принял окончательное решение по Мбаппе
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19:19
Расставшийся с Шакирой Пике рассказал, что стал чаще заниматься сексом
6
13:07
Аршавин назвал двух россиян, способных играть в АПЛ
5
10:06
Стало известно, когда «Спартак» примет решение о возможном увольнении Абаскаля
12
07:52
У Левандовского худшая безголевая серия за 12 лет
07:42
Анчелотти назвал фаворитов сезона Лиги чемпионов
7 ноября
22:57
Удручающая статистика «Барселоны» в еврокубках при Хави-тренере
20:20
Команду Примеры исключили из Кубка Испании
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ФИФА отклонила иск «Барселоны» к «Зениту» по поводу выплат за Малкома
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Новости
Сколько денег зарабатывает Джорджина – девушка Роналду живет в невероятной роскоши
Сколько денег зарабатывает Джорджина – девушка Роналду живет в невероятной роскоши
1
Источник:
Бомбардир
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02.11.2023 11:46
Испания. Примера
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Испания
Реал
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Роналду Криштиану
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