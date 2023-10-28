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    • Максименко – о поражении «Спартака» от «Факела»: «Поля не было»

    Максименко – о поражении «Спартака» от «Факела»: «Поля не было»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался о поражении от «Факела» (0:2) в 13-м туре РПЛ.

    «Конечно, Квинси Промес и Георгий Джикия – наши ключевые игроки и их отсутствие сказалось, но тяжело об этом говорить задним числом. Дождь – спартаковская погода, он был сегодня, но поля не было.

    Было тяжело играть в наш футбол, мы перестраивались и старались играть более длинными мячами, но допускали ошибки. В такой игре «Факел» был посильнее, счeт по игре», – сказал Максименко.

    • Москвичи дважды пропустили во 2-м тайме.
    • У них 4 выездных поражения в РПЛ подряд.
    • Впереди кубковый матч с «Краснодаром».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2377

      Fialet 23 минуты назад

      А может Спартака не было?

      0
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      Рейтинг: +27682

      slavutiq70 1 час назад

      Да у вас весь сезон такая игра парни . на любом поле ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35966

      VVM1964 > slavutiq70 1 час назад

      "Мели Емеля - твоя неделя " (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +336

      Марк Аврелий! 1 час назад

      а Факел на каком поле играл?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17037

      Алексей З > Марк Аврелий! 1 час назад

      Факелу как раз это поле и нужно было, тут только борьба , тут техника и мастерство нивелируются.

      1
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      ...
      Рейтинг: +27682

      slavutiq70 > Алексей З 1 час назад

      Техника она на любом поле помогает ...и что то не особо эту технику было заметно у команды и на хороших полях ...давно уже не техники не мысли нет у команды ....

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      Рейтинг: +17037

      Алексей З > slavutiq70 1 час назад

      Сам критически отношусь к работе Абаскаля , но за эту игру ничего сказать не могу. Нас не в футбол обыграли , а просто перебегали , перебороли , да и в желании воронеж был лучше.
      Это не натренируешь , это от игроков идёт.

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