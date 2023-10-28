Максименко – о поражении «Спартака» от «Факела»: «Поля не было»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался о поражении от «Факела» (0:2) в 13-м туре РПЛ.

«Конечно, Квинси Промес и Георгий Джикия – наши ключевые игроки и их отсутствие сказалось, но тяжело об этом говорить задним числом. Дождь – спартаковская погода, он был сегодня, но поля не было.

Было тяжело играть в наш футбол, мы перестраивались и старались играть более длинными мячами, но допускали ошибки. В такой игре «Факел» был посильнее, счeт по игре», – сказал Максименко.