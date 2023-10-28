Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • «Арсенал» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч 10 тура английской Премьер-лиги, 28 октября

    «Арсенал» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч 10 тура английской Премьер-лиги, 28 октября

    В субботу, 28 октября, «Арсенал» на своем поле сыграет с «Шеффилд Юнайтед». Игра состоится в рамках 10 тура английской Премьер-лиги и начнется в 17:00 по московскому времени.

    «Арсенал»

    Команда идет на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко. «Арсенал» выиграл шесть матчей, в а трех поединках сыграл вничью. Подопечные Артеты забили 18 голов, но при этом пропустили восемь мячей. Команда на пять баллов отстает от лидирующего «Тоттенхэма».

    «Шеффилд Юнайтед»

    Команда занимает последнее, 20 место в турнирной таблице, имея в своем активе только одно очко. «Шеффилд Юнайтед» в девяти матчах чемпионата страны лишь однажды сыграл вничью, но при этом потерпел восемь поражений. В активе команды семь забитых голов, однако «Шеффилд Юнайтед» пропустил 24 мяча.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 118 матчей, в которых 50 раз побеждал «Арсенал». «Шеффилд Юнайтед» выигрывал в 40 матчах.

    Прогноз на матч «Арсенал» – «Шеффилд Юнайтед»

    «Арсенал» в предстоящей встрече – явный фаворит предстоящей встречи. Подопечные Артеты выиграют этот матч с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Арсенала» (1.13), тотал больше 2.5 (1.37).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 03:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+