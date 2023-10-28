В субботу, 28 октября, «Арсенал» на своем поле сыграет с «Шеффилд Юнайтед». Игра состоится в рамках 10 тура английской Премьер-лиги и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Арсенал»

Команда идет на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко. «Арсенал» выиграл шесть матчей, в а трех поединках сыграл вничью. Подопечные Артеты забили 18 голов, но при этом пропустили восемь мячей. Команда на пять баллов отстает от лидирующего «Тоттенхэма».

«Шеффилд Юнайтед»

Команда занимает последнее, 20 место в турнирной таблице, имея в своем активе только одно очко. «Шеффилд Юнайтед» в девяти матчах чемпионата страны лишь однажды сыграл вничью, но при этом потерпел восемь поражений. В активе команды семь забитых голов, однако «Шеффилд Юнайтед» пропустил 24 мяча.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 118 матчей, в которых 50 раз побеждал «Арсенал». «Шеффилд Юнайтед» выигрывал в 40 матчах.

Прогноз на матч «Арсенал» – «Шеффилд Юнайтед»

«Арсенал» в предстоящей встрече – явный фаворит предстоящей встречи. Подопечные Артеты выиграют этот матч с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Арсенала» (1.13), тотал больше 2.5 (1.37).