«Краснодар» – лидер РПЛ, но в чем его уникальность? Есть ли у него шансы стать чемпионом?

После 12 туров РПЛ у лиги появился новый безоговорочный лидер – «Краснодар». У него 28 очков из 36 возможных (77% от общего результата), отрыв от ближайшего преследователя в 5 баллов и ни одного поражения.

Заявка на чемпионство? Вероятно. Но все-таки насколько хорош этот «Краснодар»?

Что говорит статистика? «Краснодар» действительно лучше всех?

По пунктам:

• В топ-5 лиг без поражений идут только «Тоттенхэм», «Арсенал» (в АПЛ завершился 9-й тур), «Барселона» (сыграла 10 матчей), «Ницца» (9 туров), «Байер», «Бавария» и дортмундская «Боруссия» (в Бундеслиге сыграно 8 туров). «Краснодар» попал в очень удачную компанию, хотя на дистанции из-за большего числа сыгранных матчей смотрится даже лучше.

• «Краснодар» – один из лидеров по числу голов в Премьер-лиге на данный момент. У него 21 мяч, больше только у «Крыльев» (26), «Зенита» (25) и ЦСКА (22). Парадоксально, но при таком числе забитых голов у краснодарцев не так много ударов за 12 туров – 148, по данным Fbref. Это 10-й результат в лиге.

• При этом «Краснодар» – один из лидеров по числу голов с пенальти: 4 мяча и 2-я строчка.

• Сразу два футболиста «Краснодара» находятся в топ-10 лучших бомбардиров чемпионата России – Джон Кордоба (6 голов) и Эдуард Сперцян (6). Таким показателем может похвастаться только ЦСКА.

• «Краснодар» за 12 туров пропустил меньше всех голов – всего 7.

• С апреля у «Краснодара» идет 18-матчевая беспроигрышная серия в РПЛ. Это лучшая серия в истории клуба.

• И да, 28 очков после 12 туров – лучший старт в истории клуба.

На вопрос о стиле команды после трети сезона Владимир Ивич отвечал так: «Мы профессионалы, нам платят за это. В любительской лиге можно играть как угодно, но я не такой тренер. Мне нравится приятный футбол, но мне нравится и побеждать. И если я не буду побеждать, мне скажут: пока-пока».

В чем сила «Краснодара»? В организованности, крепости состава и характере

Вероятно, одна из ключевых причин, почему «Краснодар» к середине осени все еще так хорош – характер. На поле это минимум подтвердила волевая ничья с «Балтикой» в последнем матче: когда «Краснодар» проигрывал 1:2, но отыгрался благодаря пенальти Сперцяна. Тезис о сильном моральном настрое – не миф, его подтверждают игроки. Например, Сергей Волков говорил: «Психологию он, конечно, улучшил у нас. В плане того, чтобы мы думали как победители и играли как победители. А философия какой была в клубе, такой и осталась, ничего не поменялось – мы как играли в атаку, так и играем. Но, когда ситуация требует и соперник заставляет играть по-другому, мы уже не бежим сломя голову, а действуем как нужно для победы».

Другое подтверждение того, что «Краснодар» действительно научился тащить матчи на характере и с помощью лидеров – встреча с «Ростовом». «Краснодар» отыгрался с 0:2 в первом тайме и выиграл со счетом 3:2, вырвав победу на 95-й минуте. А после победы над Сперцян говорил:

«Огненной [речи Ивича в перерыве] не было, он просто нас успокоил, мы были на нервах. Тренер дал подсказку, что у нас не получалось и что надо исправить. Старались это выполнить во втором тайме. Было важно забить быстрый гол и вернуться. 2:0 – скользкий счет в футболе. Хорошо, что так получилось. Можно сказать, что «Краснодар» показал чемпионский характер? Можно так сказать. Еще рано об этом говорить, конечно, но на этом строится чемпионская игра и настрой».

Огромнейший плюс для «Краснодара» заключается в сохранении лидеров этим летом. Клуб не попрощался ни с одним системообразующим игроком, зато усилил главную проблемную линию – оборону. За Витора Тормену из «Браги» «Краснодар» заплатил 3 млн евро, за Лукаса Оласу из «Вальядолида» – 2 млн, за Александра Эктова из «Оренбурга» – 800 тысяч. Оласа и Тормена стабильно играют в основе, Эктов периодически выходит на замену. Прогресс в обороне идеально демонстрирует количество пропущенных мячей.

Получается, «Краснодар» хорошо обороняется, но слабо атакует? Тоже не совсем так (хотя статистика говорит, что прибавлять в атаке нужно). «Краснодар» при Ивиче, вероятно, забивает не так много, как хотелось бы. Зато почти идеально доминирует и отлично меняется в зависимости от соперника. Тактический автор Sports.ru Александр Дорский показывал это на трех примерах:

1. Вариативность на правом краю атаки: Олусегун, Баши или Кади.

2. Левый защитник Сергей Петров в матче против «Пари НН» оставался третьим в розыгрыше.

3. В матче против «Факела» вышедший на замену Хуниор Алонсо сместился к левому флангу, чтобы тот включался в полуфланг и помогал на первой стадии атаки.

Какие шансы у «Краснодара» на чемпионство?

Аналитики из Opta Sports с помощью собственной модели Opta Predictor заявили, что шансы «Краснодара» на чемпионство составляют 41,9%. Это второй результат, первый у «Зенита» – 52%.

«Чемпионат» после 11 туров посчитал, что в предыдущих 10 сезонах лидер после данного этапа становился чемпионом в 10 случаях.

Фото: телеграм-канал «Краснодара»