Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Краснодар» – лидер РПЛ, но в чем его уникальность? Есть ли у него шансы стать чемпионом?

«Краснодар» – лидер РПЛ, но в чем его уникальность? Есть ли у него шансы стать чемпионом?

27 октября 2023, 14:37
18

После 12 туров РПЛ у лиги появился новый безоговорочный лидер – «Краснодар». У него 28 очков из 36 возможных (77% от общего результата), отрыв от ближайшего преследователя в 5 баллов и ни одного поражения.

Заявка на чемпионство? Вероятно. Но все-таки насколько хорош этот «Краснодар»?

Что говорит статистика? «Краснодар» действительно лучше всех?

По пунктам:

• В топ-5 лиг без поражений идут только «Тоттенхэм», «Арсенал» (в АПЛ завершился 9-й тур), «Барселона» (сыграла 10 матчей), «Ницца» (9 туров), «Байер», «Бавария» и дортмундская «Боруссия» (в Бундеслиге сыграно 8 туров). «Краснодар» попал в очень удачную компанию, хотя на дистанции из-за большего числа сыгранных матчей смотрится даже лучше.

• «Краснодар» – один из лидеров по числу голов в Премьер-лиге на данный момент. У него 21 мяч, больше только у «Крыльев» (26), «Зенита» (25) и ЦСКА (22). Парадоксально, но при таком числе забитых голов у краснодарцев не так много ударов за 12 туров – 148, по данным Fbref. Это 10-й результат в лиге.

• При этом «Краснодар» – один из лидеров по числу голов с пенальти: 4 мяча и 2-я строчка.

• Сразу два футболиста «Краснодара» находятся в топ-10 лучших бомбардиров чемпионата России – Джон Кордоба (6 голов) и Эдуард Сперцян (6). Таким показателем может похвастаться только ЦСКА.

• «Краснодар» за 12 туров пропустил меньше всех голов – всего 7.

• С апреля у «Краснодара» идет 18-матчевая беспроигрышная серия в РПЛ. Это лучшая серия в истории клуба.

• И да, 28 очков после 12 туров – лучший старт в истории клуба.

На вопрос о стиле команды после трети сезона Владимир Ивич отвечал так: «Мы профессионалы, нам платят за это. В любительской лиге можно играть как угодно, но я не такой тренер. Мне нравится приятный футбол, но мне нравится и побеждать. И если я не буду побеждать, мне скажут: пока-пока».

В чем сила «Краснодара»? В организованности, крепости состава и характере

Вероятно, одна из ключевых причин, почему «Краснодар» к середине осени все еще так хорош – характер. На поле это минимум подтвердила волевая ничья с «Балтикой» в последнем матче: когда «Краснодар» проигрывал 1:2, но отыгрался благодаря пенальти Сперцяна. Тезис о сильном моральном настрое – не миф, его подтверждают игроки. Например, Сергей Волков говорил: «Психологию он, конечно, улучшил у нас. В плане того, чтобы мы думали как победители и играли как победители. А философия какой была в клубе, такой и осталась, ничего не поменялось – мы как играли в атаку, так и играем. Но, когда ситуация требует и соперник заставляет играть по-другому, мы уже не бежим сломя голову, а действуем как нужно для победы».

Другое подтверждение того, что «Краснодар» действительно научился тащить матчи на характере и с помощью лидеров – встреча с «Ростовом». «Краснодар» отыгрался с 0:2 в первом тайме и выиграл со счетом 3:2, вырвав победу на 95-й минуте. А после победы над Сперцян говорил:

«Огненной [речи Ивича в перерыве] не было, он просто нас успокоил, мы были на нервах. Тренер дал подсказку, что у нас не получалось и что надо исправить. Старались это выполнить во втором тайме. Было важно забить быстрый гол и вернуться. 2:0 – скользкий счет в футболе. Хорошо, что так получилось. Можно сказать, что «Краснодар» показал чемпионский характер? Можно так сказать. Еще рано об этом говорить, конечно, но на этом строится чемпионская игра и настрой».

Огромнейший плюс для «Краснодара» заключается в сохранении лидеров этим летом. Клуб не попрощался ни с одним системообразующим игроком, зато усилил главную проблемную линию – оборону. За Витора Тормену из «Браги» «Краснодар» заплатил 3 млн евро, за Лукаса Оласу из «Вальядолида» – 2 млн, за Александра Эктова из «Оренбурга» – 800 тысяч. Оласа и Тормена стабильно играют в основе, Эктов периодически выходит на замену. Прогресс в обороне идеально демонстрирует количество пропущенных мячей.

Получается, «Краснодар» хорошо обороняется, но слабо атакует? Тоже не совсем так (хотя статистика говорит, что прибавлять в атаке нужно). «Краснодар» при Ивиче, вероятно, забивает не так много, как хотелось бы. Зато почти идеально доминирует и отлично меняется в зависимости от соперника. Тактический автор Sports.ru Александр Дорский показывал это на трех примерах:

1. Вариативность на правом краю атаки: Олусегун, Баши или Кади.

2. Левый защитник Сергей Петров в матче против «Пари НН» оставался третьим в розыгрыше.

3. В матче против «Факела» вышедший на замену Хуниор Алонсо сместился к левому флангу, чтобы тот включался в полуфланг и помогал на первой стадии атаки.

Какие шансы у «Краснодара» на чемпионство?

Аналитики из Opta Sports с помощью собственной модели Opta Predictor заявили, что шансы «Краснодара» на чемпионство составляют 41,9%. Это второй результат, первый у «Зенита» – 52%.

«Чемпионат» после 11 туров посчитал, что в предыдущих 10 сезонах лидер после данного этапа становился чемпионом в 10 случаях.

Фото: телеграм-канал «Краснодара»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Ростов Зенит ЦСКА Балтика Оласа Лукас Сперцян Эдуард Олусегун Олакунле Ивич Владимир
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SuperNils
1698404590
Против Газпрома не попрёшь. Чемпионство снова купят Зениту.
Ответить
шахта Заполярная
1698406626
Мое ощущение сдуются быки. Может быть я и ошибаюсь. Но если выбирать чемпиона, то быки сто кратно лучше чем грязно-немытые купившие предыдущие чемпионства. Я конечно хотел видеть Спартак. Поживем увидим.
Ответить
Эном айс
1698407794
Страшнааа...
Ответить
sochi-2013
1698410259
СЕЛЬПО, вперед! СЕЛЬПО-чемпион!!!!!!!!
Ответить
моэм
1698417878
Уникальность ???....херня , причина лидерства только в слабости реальных конкурентов и прагматичном , заточенном на результат , футболе Ивича....но если они продолжат терять "свои" очки с аутсайдерами их быстро "сожрут" ...волки потери скорости не прощают .
Ответить
Алекс636363
1698421347
хотелось бы чемпионства краснодара, но чемпионской игры пока не вижу. мачи в кубке подтверждают - старые проблемы никуда не делись. зенит в очных матчах сожрет их и выйдет на первое место. краснодар возьмет серебро
Ответить
paracetamol
1698421976
С Зенитом сыграет, потом поговорим!
Ответить
Январь 59
1698425634
В воскресенье игра с ЦСКА, потом через неделю с Крыльями, а потом Зенит. Три тура всех расставят по местам. Давайте не будем спешить, что бы никого не насмешить. Сыграем три тура потом поглядим, на тех кто будет первым , кто будет вторым. Даже игра быков и коняшек многое прояснит.
Ответить
somn
1698519215
Кони поимеют быков и всё встанет на свои места.
Ответить
Главные новости
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
20:32
Еще два клуба Второй лиги могут прекратить существование
20:15
ФотоЭкс-защитник ЦСКА Бекао подписал контракт с московским клубом
19:47
1
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
19:41
Слуцкий ответил, кто лучше – Аршавин или Батраков
19:23
1
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
3
«Его время прошло»: во Франции высказались о возможном уходе Головина из «Монако»
18:39
7
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
18:36
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
6
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
8
Все новости
Все новости
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
19:55
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
19:31
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
3
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
6
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
17:40
1
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
7
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
16:41
6
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
1
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
3
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
13
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
3
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
5
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+