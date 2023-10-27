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    • «Краснодар» – лидер РПЛ, но в чем его уникальность? Есть ли у него шансы стать чемпионом?

    «Краснодар» – лидер РПЛ, но в чем его уникальность? Есть ли у него шансы стать чемпионом?

    После 12 туров РПЛ у лиги появился новый безоговорочный лидер – «Краснодар». У него 28 очков из 36 возможных (77% от общего результата), отрыв от ближайшего преследователя в 5 баллов и ни одного поражения.

    Заявка на чемпионство? Вероятно. Но все-таки насколько хорош этот «Краснодар»?

    Что говорит статистика? «Краснодар» действительно лучше всех?

    По пунктам:

    • В топ-5 лиг без поражений идут только «Тоттенхэм», «Арсенал» (в АПЛ завершился 9-й тур), «Барселона» (сыграла 10 матчей), «Ницца» (9 туров), «Байер», «Бавария» и дортмундская «Боруссия» (в Бундеслиге сыграно 8 туров). «Краснодар» попал в очень удачную компанию, хотя на дистанции из-за большего числа сыгранных матчей смотрится даже лучше.

    • «Краснодар» – один из лидеров по числу голов в Премьер-лиге на данный момент. У него 21 мяч, больше только у «Крыльев» (26), «Зенита» (25) и ЦСКА (22). Парадоксально, но при таком числе забитых голов у краснодарцев не так много ударов за 12 туров – 148, по данным Fbref. Это 10-й результат в лиге.

    • При этом «Краснодар» – один из лидеров по числу голов с пенальти: 4 мяча и 2-я строчка.

    • Сразу два футболиста «Краснодара» находятся в топ-10 лучших бомбардиров чемпионата России – Джон Кордоба (6 голов) и Эдуард Сперцян (6). Таким показателем может похвастаться только ЦСКА.

    • «Краснодар» за 12 туров пропустил меньше всех голов – всего 7.

    • С апреля у «Краснодара» идет 18-матчевая беспроигрышная серия в РПЛ. Это лучшая серия в истории клуба.

    • И да, 28 очков после 12 туров – лучший старт в истории клуба.

    На вопрос о стиле команды после трети сезона Владимир Ивич отвечал так: «Мы профессионалы, нам платят за это. В любительской лиге можно играть как угодно, но я не такой тренер. Мне нравится приятный футбол, но мне нравится и побеждать. И если я не буду побеждать, мне скажут: пока-пока».

    В чем сила «Краснодара»? В организованности, крепости состава и характере

    Вероятно, одна из ключевых причин, почему «Краснодар» к середине осени все еще так хорош – характер. На поле это минимум подтвердила волевая ничья с «Балтикой» в последнем матче: когда «Краснодар» проигрывал 1:2, но отыгрался благодаря пенальти Сперцяна. Тезис о сильном моральном настрое – не миф, его подтверждают игроки. Например, Сергей Волков говорил: «Психологию он, конечно, улучшил у нас. В плане того, чтобы мы думали как победители и играли как победители. А философия какой была в клубе, такой и осталась, ничего не поменялось – мы как играли в атаку, так и играем. Но, когда ситуация требует и соперник заставляет играть по-другому, мы уже не бежим сломя голову, а действуем как нужно для победы».

    Другое подтверждение того, что «Краснодар» действительно научился тащить матчи на характере и с помощью лидеров – встреча с «Ростовом». «Краснодар» отыгрался с 0:2 в первом тайме и выиграл со счетом 3:2, вырвав победу на 95-й минуте. А после победы над Сперцян говорил:

    «Огненной [речи Ивича в перерыве] не было, он просто нас успокоил, мы были на нервах. Тренер дал подсказку, что у нас не получалось и что надо исправить. Старались это выполнить во втором тайме. Было важно забить быстрый гол и вернуться. 2:0 – скользкий счет в футболе. Хорошо, что так получилось. Можно сказать, что «Краснодар» показал чемпионский характер? Можно так сказать. Еще рано об этом говорить, конечно, но на этом строится чемпионская игра и настрой».

    Огромнейший плюс для «Краснодара» заключается в сохранении лидеров этим летом. Клуб не попрощался ни с одним системообразующим игроком, зато усилил главную проблемную линию – оборону. За Витора Тормену из «Браги» «Краснодар» заплатил 3 млн евро, за Лукаса Оласу из «Вальядолида» – 2 млн, за Александра Эктова из «Оренбурга» – 800 тысяч. Оласа и Тормена стабильно играют в основе, Эктов периодически выходит на замену. Прогресс в обороне идеально демонстрирует количество пропущенных мячей.

    Получается, «Краснодар» хорошо обороняется, но слабо атакует? Тоже не совсем так (хотя статистика говорит, что прибавлять в атаке нужно). «Краснодар» при Ивиче, вероятно, забивает не так много, как хотелось бы. Зато почти идеально доминирует и отлично меняется в зависимости от соперника. Тактический автор Sports.ru Александр Дорский показывал это на трех примерах:

    1. Вариативность на правом краю атаки: Олусегун, Баши или Кади.

    2. Левый защитник Сергей Петров в матче против «Пари НН» оставался третьим в розыгрыше.

    3. В матче против «Факела» вышедший на замену Хуниор Алонсо сместился к левому флангу, чтобы тот включался в полуфланг и помогал на первой стадии атаки.

    Какие шансы у «Краснодара» на чемпионство?

    Аналитики из Opta Sports с помощью собственной модели Opta Predictor заявили, что шансы «Краснодара» на чемпионство составляют 41,9%. Это второй результат, первый у «Зенита» – 52%.

    «Чемпионат» после 11 туров посчитал, что в предыдущих 10 сезонах лидер после данного этапа становился чемпионом в 10 случаях.

    Фото: телеграм-канал «Краснодара»

    Источник: Бомбардир

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    27.10.2023 14:37
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2700

      Январь 59 7 часов назад

      В воскресенье игра с ЦСКА, потом через неделю с Крыльями, а потом Зенит. Три тура всех расставят по местам. Давайте не будем спешить, что бы никого не насмешить. Сыграем три тура потом поглядим, на тех кто будет первым , кто будет вторым. Даже игра быков и коняшек многое прояснит.

      0
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      Рейтинг: +19490

      paracetamol 8 часов назад

      С Зенитом сыграет, потом поговорим!

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      Рейтинг: +2700

      Январь 59 > paracetamol 7 часов назад

      Вот и я про тоже. НЕ буем спорить, не будем спешить.

      0
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      Рейтинг: +869

      Алекс636363 8 часов назад

      хотелось бы чемпионства краснодара, но чемпионской игры пока не вижу. мачи в кубке подтверждают - старые проблемы никуда не делись. зенит в очных матчах сожрет их и выйдет на первое место. краснодар возьмет серебро

      0
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      Рейтинг: +2698

      моэм 9 часов назад

      Уникальность ???....херня , причина лидерства только в слабости реальных конкурентов и прагматичном , заточенном на результат , футболе Ивича....но если они продолжат терять "свои" очки с аутсайдерами их быстро "сожрут" ...волки потери скорости не прощают .

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      Рейтинг: +7379

      sochi-2013 11 часов назад

      СЕЛЬПО, вперед! СЕЛЬПО-чемпион!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +5994

      Эном айс 12 часов назад

      Страшнааа...

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      Рейтинг: +4344

      шахта Заполярная 12 часов назад

      Мое ощущение сдуются быки. Может быть я и ошибаюсь.
      Но если выбирать чемпиона, то быки сто кратно лучше чем грязно-немытые купившие предыдущие чемпионства.
      Я конечно хотел видеть Спартак. Поживем увидим.

      1
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      Рейтинг: +20339

      ilichkadr > шахта Заполярная 10 часов назад

      "хотел видеть Спартак"?
      Ни по деньгам, ни по игре только от мертвого осла уши.
      P.S. Берегите Антоху!!

      2
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      Рейтинг: +5994

      Эном айс > ilichkadr 10 часов назад

      Осла зря обидел.)

      0
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      Рейтинг: +4344

      шахта Заполярная > Эном айс 10 часов назад

      Родственник что ли.

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      Рейтинг: +4344

      шахта Заполярная > ilichkadr 10 часов назад

      Конечно Спартак, а уши осла себе оставь. Тебе они лучше подойдут.

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      Рейтинг: +20339

      ilichkadr > шахта Заполярная 5 часов назад

      Обиделся? Зря. Самолюбие это как самобичевание ни к чему хорошему не приводит. Сейчас Спартак это не тот Спартак, который ты когда-то полюбил. Поэтому довольствуйся тем, что есть и будь самокритичным.
      P.S. Не уподобляйся убогим. Заражение оно как эпидемия..............

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      Рейтинг: +20339

      ilichkadr > Эном айс 5 часов назад

      Ну, так осёл уже больше не осёл, а его остатки плоти...............

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      Рейтинг: +4344

      шахта Заполярная > ilichkadr 5 часов назад

      Зря ты подумал что я обиделся. Ты более менее адекватный болела из тех питерских айболитов с палкойвжопе.

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      Рейтинг: +20339

      ilichkadr > шахта Заполярная 5 часов назад

      Спасибо и на этом. Критику принимаю..........

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      Рейтинг: +1289

      SuperNils 12 часов назад

      Против Газпрома не попрёшь. Чемпионство снова купят Зениту.

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