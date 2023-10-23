Отец Влашича рассказал о состоянии сына, потерявшего сознание на поле

Полузащитник «Торино» Никола Влашич, потерявший сознание после матча 9-го тура чемпионата Италии по футболу против «Интера» (0:3), чувствует себя хорошо. Отец футболиста Йошко Влашич сообщил, что по результатам медобследования ничего серьезного у игрока не выявлено.

«Никола в порядке. По результатам обследования ничего серьезного не выявлено. Он потерял сознание неожиданно, после очень высокого прыжка, – сказал Йошко Влашич.

По окончании встречи Влашич упал на поле без сознания.

Медицинский персонал оказал помощь 26-летнему хорвату, спустя время он пришел в себя и самостоятельно покинул поле.

В текущем сезоне Влашич провел девять матчей и не отметился результативными действиями.

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