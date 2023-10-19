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    УЕФА вынес решение о ситуации в Израиле

    В Израиле не будут проведены запланированные международные матчи под эгидой УЕФА.

    «После тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью на всей территории Израиля Исполнительный комитет УЕФА решил, что матчи турниров под эгидой УЕФА не будут проводиться в Израиле до дальнейшего уведомления.

    Футбольной ассоциации Израиля и ее клубам «Маккаби» Хайфа и «Маккаби» Тель-Авив было предложено найти альтернативные площадки/стадионы за пределами территории страны для проведения своих домашних матчей, которые будут использоваться до тех пор, пока это решение остается в силе», – пишет пресс-служба футбольной организации.

    УЕФА проинформировал, что игра группового этапа Лиги Европы «Вильярреал»«Маккаби» Хайфа пройдет не 26 октября, как планировалось ранее, а 6 декабря. Кроме того, матч групповой стадии Лиги конференций «Маккаби» Тель-Авив – «Заря» состоится не 26 октября, а 25 ноября.

    • Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
    • Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху констатировал начало войны.
    • Все спортивные события в Израиле были отменены.

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    Источник: УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6554

      subbotaspartak 16 минут назад

      Может у нас сыграют, на родине - в Биробиджане

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