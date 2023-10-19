УЕФА вынес решение о ситуации в Израиле

В Израиле не будут проведены запланированные международные матчи под эгидой УЕФА.

«После тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью на всей территории Израиля Исполнительный комитет УЕФА решил, что матчи турниров под эгидой УЕФА не будут проводиться в Израиле до дальнейшего уведомления.

Футбольной ассоциации Израиля и ее клубам «Маккаби» Хайфа и «Маккаби» Тель-Авив было предложено найти альтернативные площадки/стадионы за пределами территории страны для проведения своих домашних матчей, которые будут использоваться до тех пор, пока это решение остается в силе», – пишет пресс-служба футбольной организации.

УЕФА проинформировал, что игра группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» – «Маккаби» Хайфа пройдет не 26 октября, как планировалось ранее, а 6 декабря. Кроме того, матч групповой стадии Лиги конференций «Маккаби» Тель-Авив – «Заря» состоится не 26 октября, а 25 ноября.