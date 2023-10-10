Проведель отказался общаться с тренерским штабом сборной России. А что он говорил в феврале 2022 года?

Сегодня стало известно о нежелании Ивана Проведеля выступать за сборную России.

«К сожалению, Ваня отказался с нами общаться. Я попросил РФС меня с ним связать. Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России», – сообщил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

А что Проведель говорил в прошлом году? 22 февраля 2022-го «Чемпионат» опубликовал интервью с вратарем под заголовком: «Получить вызов в сборную России – честь».

Там он говорит: «Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то я однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов – это честь».

А еще допускает переход в клуб РПЛ: «Рассмотрел бы предложение из РПЛ? Да, а почему нет? Повторюсь, в России хороший чемпионат. Если вдруг поступит звонок из России, я буду рад знать, что я интересен РПЛ».