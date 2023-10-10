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    • Проведель отказался общаться с тренерским штабом сборной России. А что он говорил в феврале 2022 года?

    Проведель отказался общаться с тренерским штабом сборной России. А что он говорил в феврале 2022 года?

    Сегодня стало известно о нежелании Ивана Проведеля выступать за сборную России.

    «К сожалению, Ваня отказался с нами общаться. Я попросил РФС меня с ним связать. Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России», – сообщил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

    А что Проведель говорил в прошлом году? 22 февраля 2022-го «Чемпионат» опубликовал интервью с вратарем под заголовком: «Получить вызов в сборную России – честь».

    Там он говорит: «Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то я однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов – это честь».

    А еще допускает переход в клуб РПЛ: «Рассмотрел бы предложение из РПЛ? Да, а почему нет? Повторюсь, в России хороший чемпионат. Если вдруг поступит звонок из России, я буду рад знать, что я интересен РПЛ».

    • Проведель родился в Италии. Ему 29 лет.
    • Его мать – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.
    • Вратаря «Лацио» уже вызывали в сборную Италии, но он пока за нее не дебютировал.

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.10.2023 19:30
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +11868

      alp 3 часа назад

      да емае кто это вообще?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12561

      BRO_football 3 часа назад

      Да и плевать на него! Вратарей что ли других в России нет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      ramblernasheveverything 4 часа назад

      22 февраля 2022-го ====
      После 24 го -- Получить такой вызов – это уже не честь.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      agares4 5 часов назад

      «Патриот» своей страны ☺️

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16709

      Алексей З 5 часов назад

      Сказал 22 февраля , а 24-го другая жизнь в Европе началась.

      1
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