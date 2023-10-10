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  • Проведель отказался общаться с тренерским штабом сборной России. А что он говорил в феврале 2022 года?

Проведель отказался общаться с тренерским штабом сборной России. А что он говорил в феврале 2022 года?

10 октября 2023, 19:30
4

Сегодня стало известно о нежелании Ивана Проведеля выступать за сборную России.

«К сожалению, Ваня отказался с нами общаться. Я попросил РФС меня с ним связать. Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России», – сообщил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

А что Проведель говорил в прошлом году? 22 февраля 2022-го «Чемпионат» опубликовал интервью с вратарем под заголовком: «Получить вызов в сборную России – честь».

Там он говорит: «Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то я однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов – это честь».

А еще допускает переход в клуб РПЛ: «Рассмотрел бы предложение из РПЛ? Да, а почему нет? Повторюсь, в России хороший чемпионат. Если вдруг поступит звонок из России, я буду рад знать, что я интересен РПЛ».

  • Проведель родился в Италии. Ему 29 лет.
  • Его мать – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.
  • Вратаря «Лацио» уже вызывали в сборную Италии, но он пока за нее не дебютировал.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Лацио Россия Италия Проведель Иван
Комментарии (4)
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agares4
1696958130
«Патриот» своей страны ☺️
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BRO_football
1696964054
Да и плевать на него! Вратарей что ли других в России нет?
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alp
1696964967
да емае кто это вообще?
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Oldtrafford83
1697001835
Вот с вратарями у нас точно никогда проблем не было, забейте
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