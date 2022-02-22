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    Вратарь «Специи» Проведель – о переходе в РПЛ: «Почему нет? Буду рад, если позвонят из России»

    Голкипер «Специи» Иван Проведель, имеющий русские корни, не исключил переход в клуб из России.

    «Что думаю делать после окончания контракта со «Специей»? Всe зависит от клуба: у меня в контракте есть опция продления на один год до 2023. Я был бы счастлив здесь остаться.

    Рассмотрел бы предложение из РПЛ? Да, а почему нет? Повторюсь, в России хороший чемпионат. Если вдруг поступит звонок из России, я буду рад знать, что я интересен РПЛ. Но сейчас об этом не думаю – полностью сфокусирован на себе и «Специи», — сказал Проведель.

    • Проведель родился в Италии. Ему 27 лет.
    • Его мать – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.
    • Проведель провел 19 матчей в этом сезоне, пропустил 29 мячей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.02.2022 11:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4829

      Блямба 22 февраля 2022, 11:56

      А кое-кто ..
      И Малой Невкой не повёл..
      Ещё один козёл
      на наши скрепы и скрижали.
      Спасибо Вам,Иван..

      Ну,хоть поржали...)

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