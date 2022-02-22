Вратарь «Специи» Проведель – о переходе в РПЛ: «Почему нет? Буду рад, если позвонят из России»

Голкипер «Специи» Иван Проведель, имеющий русские корни, не исключил переход в клуб из России.

«Что думаю делать после окончания контракта со «Специей»? Всe зависит от клуба: у меня в контракте есть опция продления на один год до 2023. Я был бы счастлив здесь остаться.

Рассмотрел бы предложение из РПЛ? Да, а почему нет? Повторюсь, в России хороший чемпионат. Если вдруг поступит звонок из России, я буду рад знать, что я интересен РПЛ. Но сейчас об этом не думаю – полностью сфокусирован на себе и «Специи», — сказал Проведель.