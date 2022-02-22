Вратарь «Специи» Проведель – о переходе в РПЛ: «Почему нет? Буду рад, если позвонят из России»

Голкипер «Специи» Иван Проведель, имеющий русские корни, не исключил переход в клуб из России.
«Что думаю делать после окончания контракта со «Специей»? Всe зависит от клуба: у меня в контракте есть опция продления на один год до 2023. Я был бы счастлив здесь остаться.
Рассмотрел бы предложение из РПЛ? Да, а почему нет? Повторюсь, в России хороший чемпионат. Если вдруг поступит звонок из России, я буду рад знать, что я интересен РПЛ. Но сейчас об этом не думаю – полностью сфокусирован на себе и «Специи», — сказал Проведель.
- Проведель родился в Италии. Ему 27 лет.
- Его мать – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.
- Проведель провел 19 матчей в этом сезоне, пропустил 29 мячей.
Источник: «Чемпионат»