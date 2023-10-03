Ибрагимович рассказал, что лучше – секс или забитые голы

ну это смотря с кем секс, если по-нынешним "правилам", то уж лучше голы забивать
Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сравнил секс с забитыми голами.
«Секс лучше. У любого, кто думает иначе, есть проблемы с сексом. Стоит обратиться за помощью», – сказал Ибрагимович.
- Летом швед завершил карьеру.
- Ибра играл на взрослом уровне с 1999 года.
- Он выступал за «Мальме», «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Милан» (дважды), «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- В составе сборной Швеции форвард забил 62 гола в 122 матчах.