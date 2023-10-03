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    Ибрагимович рассказал, что лучше – секс или забитые голы

    Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сравнил секс с забитыми голами.

    «Секс лучше. У любого, кто думает иначе, есть проблемы с сексом. Стоит обратиться за помощью», – сказал Ибрагимович.

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    Источник: Sportface

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    03.10.2023 09:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +592

      odessakmv 3 октября, 10:28

      ну это смотря с кем секс, если по-нынешним "правилам", то уж лучше голы забивать

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    • ...
      Рейтинг: +156

      Chicha 3 октября, 10:09

      Истину глаголит швед.

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