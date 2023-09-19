Фонбет Кубок России. «Спартак» разгромил «Пари НН» (3:0) и вышел из группы

всех спартаковских болел с победой, разгромом!) на удивление легко резервным составом грохнули Барсика и его команду, Пруцев сегодня отпахал! Промесу оказалось достаточно нескольких минут, чтобы оформить гол и ассист! с хорошим настроением на неделю вперёд!)
«Спартак» крупно победил «Пари НН» (3:0) в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.
Голы забили Леон Классен, Кристофер Мартинс Перейра и Квинси Промес.
Команда Гильермо Абаскаля набрала 12 очков и вышла из группы, уверенно заняв первое место.
Россия. Кубок. Группа D. 4-й тур
Пари НН (Нижний Новгород) – Спартак (Москва) – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Классен, 27; 0:2 – Мартинс, 90+2; 0:3 – Промес, 90+6.