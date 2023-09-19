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    • Фонбет Кубок России. «Спартак» разгромил «Пари НН» (3:0) и вышел из группы

    Фонбет Кубок России. «Спартак» разгромил «Пари НН» (3:0) и вышел из группы

    «Спартак» крупно победил «Пари НН» (3:0) в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

    Голы забили Леон Классен, Кристофер Мартинс Перейра и Квинси Промес.

    Команда Гильермо Абаскаля набрала 12 очков и вышла из группы, уверенно заняв первое место.

    Россия. Кубок. Группа D. 4-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Спартак (Москва) – 0:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Классен, 27; 0:2 – Мартинс, 90+2; 0:3 – Промес, 90+6.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии46
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    • ...
      Рейтинг: +2737

      ScarlettOgusania 8 минут назад

      всех спартаковских болел с победой, разгромом!) на удивление легко резервным составом грохнули Барсика и его команду, Пруцев сегодня отпахал! Промесу оказалось достаточно нескольких минут, чтобы оформить гол и ассист! с хорошим настроением на неделю вперёд!)

      2
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      Рейтинг: +16256

      Алексей З > ScarlettOgusania 4 минуты назад

      Резервным составом было мучение, а грохнули ( как ты говоришь ) только с выходом 3-х из основы.
      Матч смотрел ?
      Твои восторги , ну никак не по игре.
      ХЗ , может я другую игру наблюдал.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6184

      Питерский князь 8 минут назад

      Столько восхищения, как-будто ЛЧ взяли!
      Ждем матчи чемпионата и очередные высеры срамтака.
      Смотреть стыдно на вас.
      :))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4166

      anatolich72 23 минуты назад

      КБ с победой! Умярова, Джикия на лавку спокойней будет.

      3
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      ...
      Рейтинг: +24417

      Persona_non_Grata > anatolich72 20 минут назад

      На счет Умярова согласен, а вот Джикия ??? - до первых грубых ошибок Дуарте, надеюсь что не накаркаю ...

      2
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      Рейтинг: +11672

      ivany4 41 минуту назад

      Всех с победой!
      Увидев состав, предполагал, что победителя будут выявлять по пенальти. Но оказалось все проще. Абаскаль решил порадовать болельщиков Спартака из Нижнего, и выпустил звездных игроков.
      С игрой все понятно. Игровая тренировка при зрителях, да еще с таким соперником, дает тренеру много пищи для размышлений. Из того, что увидели можно сделать предположение, что Джикия сядет на лавку, Чернов и Маслов - горячая замена. А возможно и замена Денисову. Ну а в середине поля плеймейкера как небыло, так он и не появился. Умяров, Игнатов, Пруцев слабы, еще работать и работать. Хотя в подыгрыше при сильных игроках Игнатов и Пруцев могли бы попробовать поиграть. В общем, молодец Абаскаль, гнет свою линию.

      4
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      ...
      Рейтинг: +24417

      Persona_non_Grata > ivany4 31 минуту назад

      Добавлю, что Умярова еще и "пожароопасно" выпускать - того и гляди на пенальти или на красную наиграет, а без желтой он вообще редко уходит с поля (((

      3
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      Рейтинг: +11672

      ivany4 > Persona_non_Grata 27 минут назад

      Понты до добра не доводят.))

      0
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      Рейтинг: +24417

      Persona_non_Grata > ivany4 18 минут назад

      Забыл упомянуть Классена - не взирая на забитый гол, в обороне крайне слаб (((

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11672

      ivany4 > Persona_non_Grata 12 минут назад

      Вот поэтому он и играет только в кубках.
      Прогресса ни какого, но и регресса нет. Может поэтому пока и держат.))

      0
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      Рейтинг: +3615

      Fancyfall 53 минуты назад

      всех КБ с победой!
      Антоха молодец!

      9
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      Рейтинг: +102536

      zigbert 56 минут назад

      С победой болельщики Спартака и с первым местом в группе!
      Матч получился непростой, нижегородцы оказали серьезное сопротивление.
      Но что интересно в обороне отыграли без грубых ошибок. Гол Мартинса снял все вопросы о победителе.

      6
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      Рейтинг: +8182

      Томик > zigbert 50 минут назад

      Пока Денисова не выпустили, почти не было проблем. Но вышел основной защитник и на тебе - желтая, потом от него как от стоячего ушел в штрафной под удар неизвестный мне человек в форме Нижнего Новгорода и ударил без сопротивления. Хорошо, что его уровень ещё ниже.

      4
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      Рейтинг: +102536

      zigbert > Томик 43 минуты назад

      Может не успел войти в игру. А вот по желтой карточке есть вопросы. По ногам он не попал игроку Пари НН.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8182

      Томик > zigbert 37 минут назад

      Да не попал, не попал. Хрен его знает, за что там судья ему горчичник показал. НО. Штрафной опасный он заработал, желтую получил, а должен был в мяч сыграть или игрока заблокировать. А так, как он сыграл, даже я могу, даже сейчас. Главное добежать).

      1
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      Рейтинг: +102536

      zigbert > Томик 30 минут назад

      Конечно штрафной заработал опасный.
      Позиционно сыграл слабо. Не набрался еще опыта, хотя пора бы уже.

      2
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      Рейтинг: +3260

      alefreddy > Томик 21 минуту назад

      скорее бы Таварищ поправился нет правого защитника как левого(сборник Молдовы не впечатлил) и центра кроме Бабича

      0
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      Рейтинг: +24417

      Persona_non_Grata > zigbert 19 минут назад

      А может не в опыте дело, а в способностях... - ну не его уровень (

      1
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      Рейтинг: +8182

      Томик 58 минут назад

      Да, с победой всех! Если этот судья у нас на школьном поле посудил бы так же, в своё время - морду бы набили и выгнали бы нахрен до окончания игры.

      5
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      Рейтинг: +220

      Amorphis 59 минут назад

      Браво)

      0
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      Рейтинг: +8182

      Томик 59 минут назад

      Зиньковский, выходящий на замену и в основе - два разных футболиста. Что это было сегодня?

      2
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      Рейтинг: +2076

      Suvorov71 1 час назад

      Всех болел Виликого клуба Спартак с победой, всегда уважал Спартак и буду уважать в отличии от питерской помойки

      7
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