Флик – об 1:4 от Японии: «Сборная Германии была не в состоянии победить»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик дал комментарий после товарищеского матча с Японией (1:4).

У Германии 5 матчей подряд без побед (4 поражения).

Команда готовится к домашнему Евро-2024.

12 сентября Германия проведет товарищеский матч с Францией.

«Нужно четко сказать, что мы были не в состоянии победить эту сборную Японии. Японцы хорошо обучены и знают основы.

Нам в немецком футболе нужно проснуться и работать. Разочарование велико, я понимаю критику», – сказал Флик.