До конца трансферного окна в России осталось три недели – оно закрывается 14 сентября. У клубов еще есть время совершить покупки или избавиться от лишних игроков. Но мы на «Бомбардире» решили постепенно подводить итоги. Выделим главные покупки и продажи футболистов в чемпионате России летом-2023.

Примечание: все ценники взяты с сайта Transfermarkt. Если будут происходить какие-то изменения, мы подредактируем этот рейтинг.

Главные покупки клубов РПЛ

1. Педро («Коринтианс», Бразилия – «Зенит») – 9 млн евро

Слухи вокруг перехода 17-летнего полузащитника Педро дос Сантоса (или просто Педро) из «Коринтианса» в «Зенит» ходили весь июнь. В последний день месяца «Коринтианс» все же объявил о договоренности с «Зенитом»:

Сумма трансфера – 9 млн евро;

Клуб сохранит 30% прав на игрока;

Педро приедет в «Зенит» лишь в феврале 2024 года.

Селекционер академии «Зенита» Игорь Зазулин объяснял этот трансфер так: «Есть вероятность, что Вендел, Клаудиньо или Малком [интервью записано до его перехода в «Аль-Хиляль»] уйдут. Возможно, Педро взяли на замену кому-то из этих бразильцев. Что касается еврокубков, то они рано или поздно вернутся, и «Зенит» на продаже этого нападающего в теории может заработать хорошие деньги».

2. Страхиня Эракович («Црвена Звезда», Сербия – «Зенит») – 8 млн евро

Еще один трансфер «Зенита». И вокруг этого перехода возникла небольшая разборка: «Зенит» опередил «Спартак» в борьбе за Эраковича. Об этом мы писали здесь:

«Спартак» согласовал трансфер защитника «Црвены Звезды», но пришел «Зенит», предложил столько же и перехватил его. Что?

Сам Эракович прокомментировал свой переход так: «Видимо, СМИ знают больше, чем я. Я о ситуации со «Спартаком» узнал, когда у меня уже было предложение от «Зенита». Это один из сильнейших клубов России. Поэтому я это предложение принял. Я с уважением отношусь к любому клубу России. С точки зрения карьеры я посчитал правильным перейти в «Зенит».

3. Тео Бонгонда («Кадис», Испания – «Спартак») – 7 млн евро

«Спартак» отлично поработал этим летом на рынке, усилив все проблемные позиции. К переходу Бонгонда изначально многие относились с большим подозрением: все-таки не самый авторитетный игрок с не самой выдающейся статистикой. Результат превзошел ожидания.

В пяти матчах чемпионата Бонгонда отличился 3 раза, отдал ассист и уже стал лучшим игроком «Спартака» в июле по версии болельщиков. Плюс Бонгонда уже начал процесс адаптации: «Лучшая вещь в «Спартаке»? Думаю, фанаты! Они горячо поддерживают нас, гонят вперед, я их уважаю. Москва – очень большой город, но я пока мало что видел. Я же приехал играть в футбол, а не ходить на экскурсии. Может, позже у меня появится время. Ничего странного не видел – в России все хорошо. Находиться здесь – супер, я этого хотел.

Знаю несколько слов на русском, но озвучивать их не стану, ха-ха! Постараюсь выучить русский как можно быстрее. Уверен, это важно. Моя семья уже в Москве, партнеры по команде хорошо ко мне относятся. Я же стараюсь выдавать максимум на поле, когда играю».

4. Луис Чавес («Пачука», Мексика – «Динамо») – 6,5 млн евро (на момент написания текста клуб еще не объявил о переходе)

Свежий трансфер «Динамо», который клуб представил таким видео:

Чавес – опорный полузащитник, который всю жизнь провел в Мексике. После шести сезонов в «Тихуане» он перешел в «Пачуку». К 27 годам Чавес выиграл мекиканскую Примеру и Золотой кубок КОНКАКАФ.

5. Хесус Медина (ЦСКА – «Спартак») – 6 млн евро

Прямые трансферы между этими клубами случаются очень редко и всегда вызывают много вопросов. Гендиректор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о трансфере Медины так:

«Понятно, что этот переход вызывает эмоции. Но надеюсь, что не такие сильные. Все-таки за прошлый сезон Медина не успел стать легендой ЦСКА. Мы смотрели с точки зрения спортивной прагматичности. Хесус обладает теми качествами, которые мы искали. К сожалению, не смогли закрыть эти необходимости как-то по-другому».

Медина уже забил гол за «Спартак» (в ворота «Рубина») и стал первым футболистом в XXI веке, который забивал и за эту команду, и за ЦСКА.

Главные продажи клубов РПЛ

1. Малком («Зенит» – «Аль-Ахли», Саудовская Аравия) – 60 млн евро

Тот случай, когда сделка с участием российской команды становится одной из самых громких за трансферное окно. Саудовская Аравия и ее топы за два с лишним месяца переманили немало топов. И Малком вошел в звездную компанию.

Суммарно за «Зенит» Малком провел 109 матчей: забил 42 гола, сделал 24 ассиста и выиграл 4 чемпионства. «Зенит» получил за Малкома невероятные деньги – сам футболист отправился в команду, в которой будет выступать вместе с Яссином Буну, Калиду Кулибали, Рубеном Невешом, Сергеем Милинковичем-Савичем и Неймаром.

2. Арсен Захарян («Динамо» – «Реал Сосьедад», Испания) – 13 млн евро

Вероятно, самый ожидаемый трансфер этим летом. За последний год медиа отправляли Захаряна в разные европейские клубы. Сначала сорвалась сделки с «Челси», зимой не получались варианты с командами Серии А и Примеры. Летом был интерес от «Страсбура». И ничего – многие уже начали сомневаться в переезде Захаряна в Европу.

Но он уехал – «Реал Сосьедад», который выступит в ЛЧ в этом сезоне, закрыл сделку по Захаряну. О невероятном интересе «Сосьедада» к Захаряну рассказал президент клуба Хокин Аперрибай: «Насколько я знаю, «Реал Сосьедад» следит за Арсеном с 2019 года, у клуба было 33 отчета, мы видели много его матчей. Уже летом 2022-го мы интересовались насчет возможности его трансфера. Стало ясно, что он больше всего интересует нас в полузащите, когда мы узнали, что [Давид] Сильва не сможет продолжить карьеру».

3. Себастьян Шиманьски («Динамо» – «Фенербахче», Турция) – 9,75 млн евро

Агент Шиманьски еще весной утверждал, что возвращение клиента в Россию невозможно. Поэтому «Динамо», кажется, хорошо сработало в данной ситуации и обеспечило себе неплохую выручку. Изначально была информация, что Шиманьски может уехать в еще одну аренду в «Фейеноорд», но, по данным «Матч ТВ», он запросил полноценный трансфер. Тогда «Динамо» нашло покупателя в Турции – «Фенербахче».

Этим летом «Фенербахче» неплохо закупился на трансфером рынке: Дженгиз Ундер («Марсель»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Родриго Бекао («Удинезе»)+Шиманьски+еще несколько игроков на сумму в 7,3 млн евро+несколько свободных агентов (включая Райана Кента, Душана Тадича и Эдина Джеко).

4. Хесус Медина (ЦСКА – «Спартак») – 6 млн евро

Медина попал и в топ самых дорогих продаж. Переход поняли не все. Вот слова Бахтиера Зайнутдинова: «Мы разочарованы, что такие трансферы происходят. Потеряли неплохого игрока. Даже из-за Марио [его трансфера в «Зените»] не так удивлен был, как из-за Медины в «Спартаке». Но осуждать тоже не хочется. Переход из ЦСКА в «Спартак»? Я тоже не верил, что такое возможно».

5. Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА – «Бешикташ», Турция) – 4,5 млн евро

Зайнутдинов сыграл за ЦСКА 83 матча. На его счету 7 голов и один выигранный трофей – Кубок России. Сейчас он сделал шаг вперед и ушел в «Бешикташ». ЦСКА же получил за Зайнутдинова в два раза больше, чем когда-то заплатил «Ростову» (4,5 млн евро против 2 млн).

Сам Зайнутдинов рассказывал о трансфере следующее:

«Очень счастлив, что сюда приехал. Переговоры были тяжелые. Но я очень счастлив, что они решились в нашу пользу.

Я играл с Юсуфом Языджи в ЦСКА, и он мне написал: «Ты будешь счастлив в Турции. Переходи сюда». По видео с ним долго разговаривали. Он сказал: «Не пожалеешь». Уговаривал меня, и вот я тут.

«Бешикташ» – большой клуб и, как мне сказали, один из старейших клубов в Турции. Я счастлив здесь быть. Хочется себе доказать в первую очередь, что я могу здесь играть. Хочу свою историю здесь оставить. Это Европа, можно сказать».

Фото: телеграм-канал «Зенита», соцсети «Аль-Хиляля», соцсети «Реала Сосьедада», соцсети «Бешикташа»