Стало известно, сколько футболок Неймара заказывают у «Аль-Хиляля»

Футболки «Аль-Хиляля» с фамилией Неймара пользуются большим спросом.

Сотрудники саудовского клуба изготавливают 1200 маек каждый день.

Однако заказов гораздо больше, в связи с чем образовалась пятидневная очередь.

Бразилец перешел в «Аль-Хиляль» после 6 сезонов в «ПСЖ».

Его купили за 90 миллионов евро.

Неймар заработает за 2 года в Саудовской Аравии 300-400 миллионов евро.

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