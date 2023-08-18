Стало известно, сколько футболок Неймара заказывают у «Аль-Хиляля»

Футболки «Аль-Хиляля» с фамилией Неймара пользуются большим спросом.
Сотрудники саудовского клуба изготавливают 1200 маек каждый день.
Однако заказов гораздо больше, в связи с чем образовалась пятидневная очередь.
- Бразилец перешел в «Аль-Хиляль» после 6 сезонов в «ПСЖ».
- Его купили за 90 миллионов евро.
- Неймар заработает за 2 года в Саудовской Аравии 300-400 миллионов евро.
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Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса