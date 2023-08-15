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    • Фабрицио Романо раскрыл максимальную зарплату Неймара в Саудовской Аравии

    Фабрицио Романо раскрыл максимальную зарплату Неймара в Саудовской Аравии

    Стала известна максимальная зарплата нападающего Неймара в «Аль-Хиляле».

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, бразилец получит 300 миллионов долларов по двухлетнему контракту в виде зарплаты.

    Благодаря различным бонусам и спонсорским сделкам эта сумма может вырасти еще на 100 миллионов. Суммарно Неймар сможет заработать в Саудовской Аравии 400 миллионов долларов.

    • Сообщалось, что «Аль-Хиляль» купил игрока за 100 миллионов евро.
    • В «ПСЖ» бразилец провел 6 лет.
    • Парижане купили игрока у «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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