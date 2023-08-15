Фабрицио Романо раскрыл максимальную зарплату Неймара в Саудовской Аравии

Стала известна максимальная зарплата нападающего Неймара в «Аль-Хиляле».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, бразилец получит 300 миллионов долларов по двухлетнему контракту в виде зарплаты.

Благодаря различным бонусам и спонсорским сделкам эта сумма может вырасти еще на 100 миллионов. Суммарно Неймар сможет заработать в Саудовской Аравии 400 миллионов долларов.