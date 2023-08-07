Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Павлюченко рассказал, чья атака сильнее – «Зенита» или «Спартака»

    Павлюченко рассказал, чья атака сильнее – «Зенита» или «Спартака»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о нападении московского клуба.

    «Бонгонда просто красавец. Он разгружает Промеса, делает игру красно-белых в атаке более непредсказуемой. Если раньше все ждали угрозы с левого фланга, где играет Квинси, то теперь опасность исходит и справа.

    Сейчас нападение у «Спартака» даже опаснее, чем у «Зенита». Но петербуржцы еще обязательно усилятся», – сказал Павлюченко.

    Новости по теме
    Павлюченко: «Все тренеры мечтают возглавить «Спартак» 2
    Павлюченко высмеял инициативу пересадить депутатов на российские автомобили 5
    Павлюченко пообещал «набить морду» экс-тренеру «Спартака» 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2023 17:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21821

      derrik2000 7 августа, 20:05

      Чья атака сильнее - Зенита или Спартака - узнаем из итоговой таблицы чемпионата по графе "забитые мячи".

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 