Павлюченко рассказал, чья атака сильнее – «Зенита» или «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о нападении московского клуба.

«Бонгонда просто красавец. Он разгружает Промеса, делает игру красно-белых в атаке более непредсказуемой. Если раньше все ждали угрозы с левого фланга, где играет Квинси, то теперь опасность исходит и справа.

Сейчас нападение у «Спартака» даже опаснее, чем у «Зенита». Но петербуржцы еще обязательно усилятся», – сказал Павлюченко.