Павлюченко рассказал, чья атака сильнее – «Зенита» или «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о нападении московского клуба.
«Бонгонда просто красавец. Он разгружает Промеса, делает игру красно-белых в атаке более непредсказуемой. Если раньше все ждали угрозы с левого фланга, где играет Квинси, то теперь опасность исходит и справа.
Сейчас нападение у «Спартака» даже опаснее, чем у «Зенита». Но петербуржцы еще обязательно усилятся», – сказал Павлюченко.
- «Спартак» победил «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1).
- Команда стартовала в РПЛ лучше, чем в последнем чемпионском сезоне.
Источник: «РБ Спорт»