Топ-12 главных молодых талантов в российском футболе

«Спорт-Экспресс» представил традиционный рейтинг главных талантов России.
В список вошли 55 футболистов 2004-2006 годов рождения.
В топ-12 попали представители только пяти клубов РПЛ – «Локомотив», «Спартак», «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА.
- Сергей Пиняев («Локомотив»);
- Павел Мелешин («Спартак»);
- Данила Козлов («Зенит»);
- Егор Погостнов («Локомотив»);
- Даниил Зорин («Спартак»);
- Алексей Барановский («Зенит»);
- Александр Кокшаров («Краснодар»);
- Михаил Щетинин («Локомотив»);
- Кирилл Глебов (ЦСКА);
- Вадим Раков («Локомотив»);
- Дмитрий Васильев («Зенит»);
- Даниил Худяков («Локомотив»).
Источник: «Спорт-Экспресс»