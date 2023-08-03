Топ-12 главных молодых талантов в российском футболе

«Спорт-Экспресс» представил традиционный рейтинг главных талантов России.

В список вошли 55 футболистов 2004-2006 годов рождения.

В топ-12 попали представители только пяти клубов РПЛ – «Локомотив», «Спартак», «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА.