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    Топ-12 главных молодых талантов в российском футболе

    «Спорт-Экспресс» представил традиционный рейтинг главных талантов России.

    В список вошли 55 футболистов 2004-2006 годов рождения.

    В топ-12 попали представители только пяти клубов РПЛ – «Локомотив», «Спартак», «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА.

    1. Сергей Пиняев («Локомотив»);
    2. Павел Мелешин («Спартак»);
    3. Данила Козлов («Зенит»);
    4. Егор Погостнов («Локомотив»);
    5. Даниил Зорин («Спартак»);
    6. Алексей Барановский («Зенит»);
    7. Александр Кокшаров («Краснодар»);
    8. Михаил Щетинин («Локомотив»);
    9. Кирилл Глебов (ЦСКА);
    10. Вадим Раков («Локомотив»);
    11. Дмитрий Васильев («Зенит»);
    12. Даниил Худяков («Локомотив»).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2023 20:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3642

      Axe111 4 августа, 08:29

      ТАЛАНТЫ)))))

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      Рейтинг: +15715

      Алексей З 3 августа, 23:09

      Ну и кто из них " делает погоду " в клубе ?
      Им бы место в основе застолбить для начала.
      Не эти ли гении 1:5 от белорусов полкчили ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +34170

      oyabun 3 августа, 22:25

      Мелешин сильно переоценён. Пока не оправдывает возложенных на него надежд.

      1
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