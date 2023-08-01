На Тикнизяна претендуют пять клубов из Европы

Ну, как бэ локомотив не дураки, старт он выдал потрясный, но европа это не российский футбол
Левый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян пользуется спросом на европейском трансферном рынке.
По информации Metaratings, как минимум пять клубов из топ-5 лиг претендуют на игрока сборной Армении:
- «Реал Сосьедад»
- «Вердер»
- «Вольфсбург»
- «Болонья»
- «Эмполи»
Все они рассчитывают заполучить Тикнизяна за сумму от 2 до 3 миллионов евро, но такие условия категорически не устраивают «Локо».
Сам 24-летний футболист хочет уехать в Европу. Москвичи оценивают его в 5,5 миллиона евро.