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    На Тикнизяна претендуют пять клубов из Европы

    Левый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян пользуется спросом на европейском трансферном рынке.

    По информации Metaratings, как минимум пять клубов из топ-5 лиг претендуют на игрока сборной Армении:

    • «Реал Сосьедад»
    • «Вердер»
    • «Вольфсбург»
    • «Болонья»
    • «Эмполи»

    Все они рассчитывают заполучить Тикнизяна за сумму от 2 до 3 миллионов евро, но такие условия категорически не устраивают «Локо».

    Сам 24-летний футболист хочет уехать в Европу. Москвичи оценивают его в 5,5 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    01.08.2023 18:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2819

      BlackMurder 1 августа, 20:35

      Ну, как бэ локомотив не дураки, старт он выдал потрясный, но европа это не российский футбол

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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM > BlackMurder 1 августа, 22:51

      забитые мячи не делают из него хорошего защитника. Не мудрено, что за него копейки предлагают

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      Рейтинг: +2572

      моэм 1 августа, 20:08

      Для большей солидности список можно было написать и побольше....ведь от этих "претендентов" пока НИ ОДНОГО конкретного предложения ....и если бы ещё от десятка клубов никаких конкретных предложений не было бы тоже не страшно....воз то и поныне на месте.

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