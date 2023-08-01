На Тикнизяна претендуют пять клубов из Европы

Левый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян пользуется спросом на европейском трансферном рынке.
По информации Metaratings, как минимум пять клубов из топ-5 лиг претендуют на игрока сборной Армении:
- «Реал Сосьедад»
- «Вердер»
- «Вольфсбург»
- «Болонья»
- «Эмполи»
Все они рассчитывают заполучить Тикнизяна за сумму от 2 до 3 миллионов евро, но такие условия категорически не устраивают «Локо».
Сам 24-летний футболист хочет уехать в Европу. Москвичи оценивают его в 5,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings