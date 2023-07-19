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    • Суарес должен заплатить 70 миллионов ради трансфера в «Интер Майами»

    Суарес должен заплатить 70 миллионов ради трансфера в «Интер Майами»

    Нападающий бразильского «Гремио» Луис Суарес хочет перейти в «Интер Майами», где уже есть его друг Лионель Месси.

    Чтобы разорвать контракт с «Гремио», Суарес должен выплатить компенсацию в 70 миллионов евро. «Интер» взять на себя такую сумму не может, но не против видеть игрока у себя.

    • Контракт Суареса с «Гремио» действует еще полтора года.
    • В сезоне Серии А Луис провел 12 матчей, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.
    • «Интер Майами» идет вне зоны плей-офф МЛС.

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    Источник: TyC Sports

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    Сегодня, 15:24
    Комментарии4
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      Рейтинг: +729

      Forvard47 1 час назад

      а не много ли для 35 летнего игрока??? 70 млн евро это интер майями неймара подпишет

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      Рейтинг: +40205

      Project Бабангида > Forvard47 1 час назад

      мне вот другое интересно. кто за всеми этими понаехавшими пенсами рояль таскать будет? там на каждого Альбу с Месси по два Давится надо

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      Рейтинг: +40205

      Project Бабангида > Forvard47 1 час назад

      мне вот другое интересно. кто за всеми этими понаехавшими пенсами рояль таскать будет? там на каждого Альбу с Месси по два Давится надо

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      Рейтинг: +358

      JIEGEHDA > Forvard47 46 минут назад

      Не тупи. Альба снизил зарплату и пришел бесплатно . Бускетс бесплатно . Месси бесплатно но контракт большой правда, но и там окуп сильный . Реклама абонемент и тупо даже билеты

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      Рейтинг: +40205

      Project Бабангида > Forvard47 39 минут назад

      если здесь кто и тупит то это ты. читай внимательно прежде чем выпендрится. я не про финансовый баланс а игровой. бегать отбирать и доставлять мечи кто будет? звёздные пенсионеры с европы? так их не один или два, а пол команды.

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