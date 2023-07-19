Суарес должен заплатить 70 миллионов ради трансфера в «Интер Майами»

Нападающий бразильского «Гремио» Луис Суарес хочет перейти в «Интер Майами», где уже есть его друг Лионель Месси.

Чтобы разорвать контракт с «Гремио», Суарес должен выплатить компенсацию в 70 миллионов евро. «Интер» взять на себя такую сумму не может, но не против видеть игрока у себя.