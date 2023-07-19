Суарес должен заплатить 70 миллионов ради трансфера в «Интер Майами»

а не много ли для 35 летнего игрока??? 70 млн евро это интер майями неймара подпишет
Нападающий бразильского «Гремио» Луис Суарес хочет перейти в «Интер Майами», где уже есть его друг Лионель Месси.
Чтобы разорвать контракт с «Гремио», Суарес должен выплатить компенсацию в 70 миллионов евро. «Интер» взять на себя такую сумму не может, но не против видеть игрока у себя.
- Контракт Суареса с «Гремио» действует еще полтора года.
- В сезоне Серии А Луис провел 12 матчей, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.
- «Интер Майами» идет вне зоны плей-офф МЛС.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.