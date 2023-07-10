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Топ-15 трансферов с учетом инфляции: Шалимов, Ромарио, Зидан и другие

10 июля 2023, 18:25
2

Портал TotallyMoney составил рейтинг из 15 самых дорогих трансферов в истории футбола с учетом инфляции.

Лидером рейтинга стал Джанлука Виалли. В сезоне-1992/93 он перешел из «Сампдории в «Ювентус» за 16,5 миллиона евро – с учетом инфляции сумма трансфера составила 232,2 миллиона евро.

В рейтинг также попал Игорь Шалимов, чей трансфер из «Фоджи» в «Интер» (12 млн евро) в сезоне-1992/93 оценивается в 168,9 миллиона евро с учетом инфляции.

Топ-15 трансферов с учетом инфляции:

  1. Джанлука Виалли («Сампдория» – «Ювентус», 16,5 млн евро) – 232,2 млн;
  2. Неймар («Барселона» – «ПСЖ», 222 млн) – 224,5 млн;
  3. Криштиану Роналду («МЮ» – «Реал», 94 млн) – 216,9 млн;
  4. Килиан Мбаппе («Монако» – «ПСЖ», 180 млн) – 214 млн;
  5. Ромарио («ПСВ» – «Барселона», 12 млн) – 185,7 млн;
  6. Гарет Бэйл («Тоттенхэм» – «Реал», 101 млн) – 185,1 млн;
  7. Рио Фердинанд («Лидс» – «МЮ», 46 млн) – 176,3 млн;
  8. Зинедин Зидан («Ювентус» – «Реал», 77,5 млн) – 175 млн;
  9. Роналдо («Интер» – «Реал», 45 млн) – 172,5 млн;
  10. Ален Бокшич («Марсель» – «Лацио», 11 млн) – 170,2 млн;
  11. Жан-Пьер Папен («Марсель» – «Милан», 12 млн) – 168,9 млн;
  12. Игорь Шалимов («Фоджа» – «Интер», 12 млн) – 168,9 млн;
  13. Дарко Панчев («Црвена Звезда» – «Интер», 12 млн) – 168,9 млн;
  14. Неймар («Сантос» – «Барселона», 88,2 млн) – 161,7 млн;
  15. Роналдо («Барселона» – «Интер», 28 млн) – 161,4 млн.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Неймар Шалимов Игорь Зидан Зинедин
Комментарии (2)
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DeStar
1689004676
неймар перешел в псж в 2017 - Неймар («Барселона» – «ПСЖ», 222 млн) – 224,5 млн; цена почти не изменилась мбаппе в 2018 - Килиан Мбаппе («Монако» – «ПСЖ», 180 млн) – 214 млн; это как?) за 5 лет на мбаппе инфляция действовала, но на неймара нет?) ну и юридически трансфера неймара не было) его подписали как свободного)
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BoevStas1
1689618014
А от куда евро в 90х ???
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