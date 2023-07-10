Топ-15 трансферов с учетом инфляции: Шалимов, Ромарио, Зидан и другие

Портал TotallyMoney составил рейтинг из 15 самых дорогих трансферов в истории футбола с учетом инфляции.

Лидером рейтинга стал Джанлука Виалли. В сезоне-1992/93 он перешел из «Сампдории в «Ювентус» за 16,5 миллиона евро – с учетом инфляции сумма трансфера составила 232,2 миллиона евро.

В рейтинг также попал Игорь Шалимов, чей трансфер из «Фоджи» в «Интер» (12 млн евро) в сезоне-1992/93 оценивается в 168,9 миллиона евро с учетом инфляции.

Топ-15 трансферов с учетом инфляции: