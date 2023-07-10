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    • Топ-15 трансферов с учетом инфляции: Шалимов, Ромарио, Зидан и другие

    Топ-15 трансферов с учетом инфляции: Шалимов, Ромарио, Зидан и другие

    Портал TotallyMoney составил рейтинг из 15 самых дорогих трансферов в истории футбола с учетом инфляции.

    Лидером рейтинга стал Джанлука Виалли. В сезоне-1992/93 он перешел из «Сампдории в «Ювентус» за 16,5 миллиона евро – с учетом инфляции сумма трансфера составила 232,2 миллиона евро.

    В рейтинг также попал Игорь Шалимов, чей трансфер из «Фоджи» в «Интер» (12 млн евро) в сезоне-1992/93 оценивается в 168,9 миллиона евро с учетом инфляции.

    Топ-15 трансферов с учетом инфляции:

    1. Джанлука Виалли («Сампдория» – «Ювентус», 16,5 млн евро) – 232,2 млн;
    2. Неймар («Барселона» – «ПСЖ», 222 млн) – 224,5 млн;
    3. Криштиану Роналду («МЮ» – «Реал», 94 млн) – 216,9 млн;
    4. Килиан Мбаппе («Монако» – «ПСЖ», 180 млн) – 214 млн;
    5. Ромарио («ПСВ» – «Барселона», 12 млн) – 185,7 млн;
    6. Гарет Бэйл («Тоттенхэм» – «Реал», 101 млн) – 185,1 млн;
    7. Рио Фердинанд («Лидс» – «МЮ», 46 млн) – 176,3 млн;
    8. Зинедин Зидан («Ювентус» – «Реал», 77,5 млн) – 175 млн;
    9. Роналдо («Интер» – «Реал», 45 млн) – 172,5 млн;
    10. Ален Бокшич («Марсель» – «Лацио», 11 млн) – 170,2 млн;
    11. Жан-Пьер Папен («Марсель» – «Милан», 12 млн) – 168,9 млн;
    12. Игорь Шалимов («Фоджа» – «Интер», 12 млн) – 168,9 млн;
    13. Дарко Панчев («Црвена Звезда» – «Интер», 12 млн) – 168,9 млн;
    14. Неймар («Сантос» – «Барселона», 88,2 млн) – 161,7 млн;
    15. Роналдо («Барселона» – «Интер», 28 млн) – 161,4 млн.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12577

      DeStar 3 минуты назад

      неймар перешел в псж в 2017 - Неймар («Барселона» – «ПСЖ», 222 млн) – 224,5 млн; цена почти не изменилась
      мбаппе в 2018 - Килиан Мбаппе («Монако» – «ПСЖ», 180 млн) – 214 млн;
      это как?) за 5 лет на мбаппе инфляция действовала, но на неймара нет?)

      ну и юридически трансфера неймара не было) его подписали как свободного)

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