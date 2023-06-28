«Жопу рвал за 600 рублей»: Коваленко – о самом запоминающемся матче в жизни

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко рассказал об одном из самых запомнившихся матчей в жизни.

«Один из самых запоминающихся матчей в жизни я сыграл как раз на поле школы. Собрались три команды, мы решили сыграть на деньги. Каждый скинулся по 200 рублей. Получалось, что в команде победителей каждый получил бы по 600.

Я там так бегал! Жопу свою рвал за эти 600 рублей. Все выкладывались до конца. Накал покруче, чем в РПЛ. Это же почти премиальные! Мы выиграли в итоге. 200 рублей из 600 родителям отдал, а на остальное скинулись с пацанами и пошли в «Макдональдс» отмечать. Весело было.

Во мне до сих пор часто просыпается детский азарт во время матчей. Детство в жопе у меня точно ещe играет», – сказал Коваленко.