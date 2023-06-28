Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Жопу рвал за 600 рублей»: Коваленко – о самом запоминающемся матче в жизни

    «Жопу рвал за 600 рублей»: Коваленко – о самом запоминающемся матче в жизни

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко рассказал об одном из самых запомнившихся матчей в жизни.

    «Один из самых запоминающихся матчей в жизни я сыграл как раз на поле школы. Собрались три команды, мы решили сыграть на деньги. Каждый скинулся по 200 рублей. Получалось, что в команде победителей каждый получил бы по 600.

    Я там так бегал! Жопу свою рвал за эти 600 рублей. Все выкладывались до конца. Накал покруче, чем в РПЛ. Это же почти премиальные! Мы выиграли в итоге. 200 рублей из 600 родителям отдал, а на остальное скинулись с пацанами и пошли в «Макдональдс» отмечать. Весело было.

    Во мне до сих пор часто просыпается детский азарт во время матчей. Детство в жопе у меня точно ещe играет», – сказал Коваленко.

    • Коваленко прошел медосмотр для «Зенита».
    • Изначально 19-летний футболист выбирал между «Зенитом», «Динамо» и «Локомотивом».
    • Владелец «Сочи» Борис Ротенберг не захотел продавать его в «Локо» и договорился в «Зенитом».
    • Прошедший сезон Коваленко провел в аренде в «Крыльях Советов»: 30 матчей, 2 гола, 3 ассиста.

    Новости по теме
    Коваленко прошел медосмотр для «Зенита»: известны условия контракта 4
    Коваленко пройдет медосмотр для «Зенита» на этой неделе («СЭ») 2
    Генсек РФС отреагировал на новость, что «Газпром» сорвал трансфер Коваленко в «Локомотив» 12
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4348

      Иван Петров 1986 52 минуты назад

      Ну порвал жопу - то или болтаешь просто так?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4781

      Эном айс 2 часа назад

      Мальчик безбашенный.)

      Прежде чем употребить словесную полилинию на векторе Зенита..(про жопу рвал)))
      Подумал- бы.))

      Сейчас попрут. Думаю, клином, ну, или с.виньёй.
      Держитесь, братья.., (по такой-то матери..))..
      держитесь ))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 