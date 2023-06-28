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  • «Жопу рвал за 600 рублей»: Коваленко – о самом запоминающемся матче в жизни

«Жопу рвал за 600 рублей»: Коваленко – о самом запоминающемся матче в жизни

28 июня 2023, 13:59
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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко рассказал об одном из самых запомнившихся матчей в жизни.

«Один из самых запоминающихся матчей в жизни я сыграл как раз на поле школы. Собрались три команды, мы решили сыграть на деньги. Каждый скинулся по 200 рублей. Получалось, что в команде победителей каждый получил бы по 600.

Я там так бегал! Жопу свою рвал за эти 600 рублей. Все выкладывались до конца. Накал покруче, чем в РПЛ. Это же почти премиальные! Мы выиграли в итоге. 200 рублей из 600 родителям отдал, а на остальное скинулись с пацанами и пошли в «Макдональдс» отмечать. Весело было.

Во мне до сих пор часто просыпается детский азарт во время матчей. Детство в жопе у меня точно ещe играет», – сказал Коваленко.

  • Коваленко прошел медосмотр для «Зенита».
  • Изначально 19-летний футболист выбирал между «Зенитом», «Динамо» и «Локомотивом».
  • Владелец «Сочи» Борис Ротенберг не захотел продавать его в «Локо» и договорился в «Зенитом».
  • Прошедший сезон Коваленко провел в аренде в «Крыльях Советов»: 30 матчей, 2 гола, 3 ассиста.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Сочи Коваленко Александр
Комментарии (2)
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Эном айс
1687953676
Мальчик безбашенный.) Прежде чем употребить словесную полилинию на векторе Зенита..(про жопу рвал))) Подумал- бы.)) Сейчас попрут. Думаю, клином, ну, или с.виньёй. Держитесь, братья.., (по такой-то матери..)).. держитесь ))
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Иван Петров 1986
1687958526
Ну порвал жопу - то или болтаешь просто так?
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