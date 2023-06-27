Кузяев определился с приоритетным местом продолжения карьеры

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может перейти в «Ференцварош».

«Кто готов пригласить бывшего игрока «Зенита»? Первая опция – «Ференцварош». Станислав Черчесов уже несколько месяцев на связи с полузащитником, которого он тренировал в сборной России. О желании видеть его в команде тренер объявил еще весной.

Далеру это польстило, но он взял время на размышления. В тот момент он еще рассчитывал попасть в более элитную лигу. Но быстро стало понятно: в топ-5 европейских чемпионатов в нем не особо заинтересованы. Поэтому надо смотреть ниже.

«Ференцварош», выигравший осенью группу Лиги Европы с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой», в этом плане очень неплохой вариант. Но со стороны клуба, несмотря на большое желание главного тренера, есть два смущающих фактора.

Первое – реакция общественности на приглашение россиянина. Пусть Венгрия занимает и более-менее нейтральную позицию в отношении российско-украинского конфликта, в клубе все равно опасаются негативного информационного фона вокруг трансфера.

Второй момент – финансовые запросы футболиста. В случае прихода в «Ференцварош» он, вероятно, станет самым высокооплачиваемым игроком клуба. Венгры не уверены, что готовы платить требуемую сумму с учетом того, что Далера в будущем будет трудно продать.

Но все это – вопрос переговоров. «Ференцварош», по нашей информации, остается приоритетной опцией для Кузяева. Однако в случае срыва по тем или иным причинам есть и другие варианты», – сообщает Metaratings.