Грузия вышла с первого места из «группы смерти» с Португалией, Бельгией и Нидерландами на молодежном Евро-2023

Грузины всегда были технарями. Особенно на стадии юношей. Но, у грузин есть один большой минус - бывает ленятся и витают в облаках. И тоскуют по родине. В этом, они чем-то походят на бразильцев. И хвала тренеру, кто организовал этих технарей (тем более, молодых технарей) в единую боеспособную единицу.
Молодежная сборная Грузии сыграла вничью с Нидерландами (1:1) и вышла из группы на домашнем Евро-2023.
Грузия заняла первое место в квартете А. Со второго места в плей-офф вышла Португалия, Нидерланды (3) и Бельгия (4) вылетели из турнира.
Грузинская сборная не проиграла ни одного матча в «группе смерти». Национальная команда победила Португалию (2:0) и сыграла вничью с Бельгией (2:2).
- Евро-2023 проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля.
- В турнире участвуют 16 сборных.
- Сборная Германии – действующий чемпион молодежного Евро.