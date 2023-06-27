Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Грузия вышла с первого места из «группы смерти» с Португалией, Бельгией и Нидерландами на молодежном Евро-2023

    Грузия вышла с первого места из «группы смерти» с Португалией, Бельгией и Нидерландами на молодежном Евро-2023

    Молодежная сборная Грузии сыграла вничью с Нидерландами (1:1) и вышла из группы на домашнем Евро-2023.

    Грузия заняла первое место в квартете А. Со второго места в плей-офф вышла Португалия, Нидерланды (3) и Бельгия (4) вылетели из турнира.

    Грузинская сборная не проиграла ни одного матча в «группе смерти». Национальная команда победила Португалию (2:0) и сыграла вничью с Бельгией (2:2).

    • Евро-2023 проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля.
    • В турнире участвуют 16 сборных.
    • Сборная Германии – действующий чемпион молодежного Евро.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +543

      Medved2468 32 минуты назад

      Грузины всегда были технарями. Особенно на стадии юношей. Но, у грузин есть один большой минус - бывает ленятся и витают в облаках. И тоскуют по родине. В этом, они чем-то походят на бразильцев. И хвала тренеру, кто организовал этих технарей (тем более, молодых технарей) в единую боеспособную единицу.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 