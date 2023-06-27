Грузия вышла с первого места из «группы смерти» с Португалией, Бельгией и Нидерландами на молодежном Евро-2023

Молодежная сборная Грузии сыграла вничью с Нидерландами (1:1) и вышла из группы на домашнем Евро-2023.
Грузия заняла первое место в квартете А. Со второго места в плей-офф вышла Португалия, Нидерланды (3) и Бельгия (4) вылетели из турнира.
Грузинская сборная не проиграла ни одного матча в «группе смерти». Национальная команда победила Португалию (2:0) и сыграла вничью с Бельгией (2:2).
- Евро-2023 проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля.
- В турнире участвуют 16 сборных.
- Сборная Германии – действующий чемпион молодежного Евро.
Источник: «Бомбардир»