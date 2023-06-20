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    • «Мы должны игнорировать все их решения»: Гаджиев – о приговоре Промеса

    «Мы должны игнорировать все их решения»: Гаджиев – о приговоре Промеса

    Гаджи Гаджиев высказался о том, что вингера «Спартака» Квинси Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.

    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

    «Мы должны игнорировать все их решения точно так же, как они игнорируют нас.

    У нас Промес не совершил же ничего? Не совершил. Совершит – надо будет наказывать.

    Он сейчас находится в России и должен жить по законам России», – заявил Гаджиев.

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    Источник: «Газета.ru»

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