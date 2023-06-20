«Мы должны игнорировать все их решения»: Гаджиев – о приговоре Промеса

Гаджи Гаджиев высказался о том, что вингера «Спартака» Квинси Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
- Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
- Также голландца подозревают в наркоторговле.
«Мы должны игнорировать все их решения точно так же, как они игнорируют нас.
У нас Промес не совершил же ничего? Не совершил. Совершит – надо будет наказывать.
Он сейчас находится в России и должен жить по законам России», – заявил Гаджиев.
Источник: «Газета.ru»