«Мы должны игнорировать все их решения»: Гаджиев – о приговоре Промеса

Гаджи Гаджиев высказался о том, что вингера «Спартака» Квинси Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.

Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.

Также голландца подозревают в наркоторговле.

«Мы должны игнорировать все их решения точно так же, как они игнорируют нас.

У нас Промес не совершил же ничего? Не совершил. Совершит – надо будет наказывать.

Он сейчас находится в России и должен жить по законам России», – заявил Гаджиев.