Состав молодежной сборной России на матчи в Белоруссии

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров назвал состав команды на июньский сбор в Белоруссии.

Там команда проведет два товарищеских матча: против молодежной сборной Белоруссии (15 июня) и «Торпедо-БелАЗ» (18 июня).

Вратари: Даниил Худяков («Локомотив»), Даниил Веселов («Крылья Советов»), Даниил Голиков («Краснодар»).

Защитники: Ярослав Крашевский («Спартак»), Артем Бескибальный («Строгино»), Денис Першин, Матвей Лукин (оба – ЦСКА), Иван Лепский, Станислав Бессмертный (оба – «Динамо»), Павел Бочаров («Ростов»), Юрий Коледин («Звезда»).

Полузащитники: Иван Пяткин, Даниил Зорин (оба – «Спартак»), Илья Грибакин («Чертаново»), Данила Козлов, Алексей Барановский, Дмитрий Васильев (все – «Зенит»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Игорь Дмитриев («Ленинградец»), Иван Зазвонкин («Динамо»), Вадим Раков («Локомотив»).

Нападающие: Павел Мелешин («Спартак»), Александр Кокшаров («Краснодар»).