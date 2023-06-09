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    Состав молодежной сборной России на матчи в Белоруссии

    Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров назвал состав команды на июньский сбор в Белоруссии.

    Там команда проведет два товарищеских матча: против молодежной сборной Белоруссии (15 июня) и «Торпедо-БелАЗ» (18 июня).

    Вратари: Даниил Худяков («Локомотив»), Даниил Веселов («Крылья Советов»), Даниил Голиков («Краснодар»).

    Защитники: Ярослав Крашевский («Спартак»), Артем Бескибальный («Строгино»), Денис Першин, Матвей Лукин (оба – ЦСКА), Иван Лепский, Станислав Бессмертный (оба – «Динамо»), Павел Бочаров («Ростов»), Юрий Коледин («Звезда»).

    Полузащитники: Иван Пяткин, Даниил Зорин (оба – «Спартак»), Илья Грибакин («Чертаново»), Данила Козлов, Алексей Барановский, Дмитрий Васильев (все – «Зенит»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Игорь Дмитриев («Ленинградец»), Иван Зазвонкин («Динамо»), Вадим Раков («Локомотив»).

    Нападающие: Павел Мелешин («Спартак»), Александр Кокшаров («Краснодар»).

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    Источник: РФС

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