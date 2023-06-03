«Милан» объявил об уходе 41-летнего Златана

«Милан» распространил через медиа сообщение об уходе нападающего Златана Ибрагимовича. Об этом пишет «Р-Спорт» со ссылкой на AFP.

«В воскресенье вечером после финальной игры сезона «Милан» попрощается с Ибрагимовичем посредством короткой церемонии.

Клуб хотел бы поблагодарить Златана за прекрасное время, которое мы провели вместе», – говорится в заявлении миланцев.