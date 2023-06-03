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    «Милан» объявил об уходе 41-летнего Златана

    «Милан» распространил через медиа сообщение об уходе нападающего Златана Ибрагимовича. Об этом пишет «Р-Спорт» со ссылкой на AFP.

    «В воскресенье вечером после финальной игры сезона «Милан» попрощается с Ибрагимовичем посредством короткой церемонии.

    Клуб хотел бы поблагодарить Златана за прекрасное время, которое мы провели вместе», – говорится в заявлении миланцев.

    • Завтра, 4 июня, «Милан» сыграет с «Вероной».
    • 41-летний швед не планирует завершать карьеру.
    • В сезоне Серии А у Златана 4 матча, гол (с пенальти).

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    Источник: «Р-Спорт»

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    03.06.2023 22:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2075

      DMитрий 1 час назад

      Ибра внёс свой вклад в чемпионство Милана. Мавр сделал своё дело, мавр может уходить. Скажем спасибо и спортивного долгожития, которого уже не занимать.

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