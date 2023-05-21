Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Матч «Балтика» – «Рубин» – самый посещаемый в сезоне Первой лиги и шестой в истории турнира

Матч «Балтика» – «Рубин» – самый посещаемый в сезоне Первой лиги и шестой в истории турнира

21 мая 2023, 11:48

Встречу 32-го тура Первой лиги «Балтика» – «Рубин» (0:1) посетили более 32 тысяч зрителей. Это максимум в сезоне турнира.

Это шестой по посещаемости матч в истории второго по силе российского дивизиона.

1. Нижний Новгород. 6 мая 2018 г. «Олимпиец» – «Ротор» (1:0) – 42100 зрителей.

2. Самара. 6 мая 2018 г. «Крылья Советов»«Кубань» (1:0) – 40619.

3. Волгоград. 31 августа 2019 г. «Ротор» – «Торпедо» (0:2) – 36219.

4. Калининград. 12 мая 2018 г. «Балтика» – «Тюмень» – 3:1 – 35000.

5. Волгоград. 18 августа 2019 г. «Ротор»«Шинник» (2:3) – 33417.

6. Калининград. 20 мая 2023 г. «Балтика»«Рубин» (0:1) – 32682.

Еще по теме:
Григорян: «Хочется, чтобы футболисты у тебя были хотя бы трезвые» 2
Газизов устроился на новую работу после увольнения из «Уфы» 2
Тульский «Арсенал» арендовал двух нигерийцев у «Краснодара»
Источник: телеграм-канал «Футбольная посещаемость»
Россия. Первая лига Рубин Балтика
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
9
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
4
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
3
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
6
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
2
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
6
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
18
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
3
Все новости
Все новости
ФотоКлуб Первой лиги пополнился 28-м новобранцем в летнее трансферное окно
Вчера, 20:10
ФотоМосковский клуб подписал игрока сборной Беларуси
Вчера, 19:56
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
Вчера, 12:29
1
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
6 сентября
8
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
6 сентября
16
ВидеоПутин открыл стадион «Торпедо»
6 сентября
18
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
5 сентября
15
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
5 сентября
1
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
5 сентября
2
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
5 сентября
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
4 сентября
4
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
4 сентября
10
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
3 сентября
2
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
3 сентября
2
ФотоБывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
ФотоБывший одноклубник Клоппа возглавил команду Первой лиги
1 сентября
2
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
31 августа
2
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
31 августа
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
31 августа
3
ФотоАутсайдер Первой лиги уволил главного тренера
31 августа
2
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
31 августа
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
29 августа
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
29 августа
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+