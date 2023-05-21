Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Матч «Балтика» – «Рубин» – самый посещаемый в сезоне Первой лиги и шестой в истории турнира

    Матч «Балтика» – «Рубин» – самый посещаемый в сезоне Первой лиги и шестой в истории турнира

    Встречу 32-го тура Первой лиги «Балтика» – «Рубин» (0:1) посетили более 32 тысяч зрителей. Это максимум в сезоне турнира.

    Это шестой по посещаемости матч в истории второго по силе российского дивизиона.

    1. Нижний Новгород. 6 мая 2018 г. «Олимпиец» – «Ротор» (1:0) – 42100 зрителей.

    2. Самара. 6 мая 2018 г. «Крылья Советов»«Кубань» (1:0) – 40619.

    3. Волгоград. 31 августа 2019 г. «Ротор» – «Торпедо» (0:2) – 36219.

    4. Калининград. 12 мая 2018 г. «Балтика» – «Тюмень» – 3:1 – 35000.

    5. Волгоград. 18 августа 2019 г. «Ротор»«Шинник» (2:3) – 33417.

    6. Калининград. 20 мая 2023 г. «Балтика»«Рубин» (0:1) – 32682.

    Новости по теме
    Игнашевич: «В Первой лиге волчьи законы»
    Игнашевич сделал невероятное: вернул «Балтику» в РПЛ спустя 25 лет. Как ему удалось и что нужно знать об этой команде? 10
    Четвероклассник посвятил школьное сочинение «Енисею» – учитель оценил 2
    Источник: телеграм-канал «Футбольная посещаемость»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 