Матч «Балтика» – «Рубин» – самый посещаемый в сезоне Первой лиги и шестой в истории турнира

Встречу 32-го тура Первой лиги «Балтика» – «Рубин» (0:1) посетили более 32 тысяч зрителей. Это максимум в сезоне турнира.

Это шестой по посещаемости матч в истории второго по силе российского дивизиона.

1. Нижний Новгород. 6 мая 2018 г. «Олимпиец» – «Ротор» (1:0) – 42100 зрителей.

2. Самара. 6 мая 2018 г. «Крылья Советов» – «Кубань» (1:0) – 40619.

3. Волгоград. 31 августа 2019 г. «Ротор» – «Торпедо» (0:2) – 36219.

4. Калининград. 12 мая 2018 г. «Балтика» – «Тюмень» – 3:1 – 35000.

5. Волгоград. 18 августа 2019 г. «Ротор» – «Шинник» (2:3) – 33417.

6. Калининград. 20 мая 2023 г. «Балтика» – «Рубин» (0:1) – 32682.