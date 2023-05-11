Мюллер отреагировал на слухи о возможном уходе из «Баварии»

Нападающий Томас Мюллер высмеял информацию, что он может покинуть «Баварию» предстоящим летом.
В ответ на появившиеся слухи он опубликовал фотографию со своей лошадью по кличке Король Д’ави.
«Если бы вы могли читать газеты Короля Д’ави», – написал Мюллер, сопроводив свой пост хештегами «все внимание сосредоточено на чемпионате» и «только «Бавария».
- Мюллер в «Баварии» с 2000 года.
- За 1-ю команду дебютировал в 2007 году.
- С «Баварией» Мюллер 11 раз взял Бундеслигу, 2 раза – Лигу чемпионов.
Источник: «Бомбардир»