Мюллер отреагировал на слухи о возможном уходе из «Баварии»

Нападающий Томас Мюллер высмеял информацию, что он может покинуть «Баварию» предстоящим летом.

В ответ на появившиеся слухи он опубликовал фотографию со своей лошадью по кличке Король Д’ави.

«Если бы вы могли читать газеты Короля Д’ави», – написал Мюллер, сопроводив свой пост хештегами «все внимание сосредоточено на чемпионате» и «только «Бавария».