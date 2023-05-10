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    Мюллер рассматривает уход из «Баварии» – он в клубе 23 года

    Нападающий Томас Мюллер перестал чувствовать себя комфортно в «Баварии». Он рассматривает уход из клуба летом.

    Заканчивать карьеру игрок не планирует. 33-летний немец намерен выступать как минимум до 2024 года.

    Мюллер готов перейти даже в другой клуб Бундеслиги, но это должна быть команда с трофейными амбициями.

    • Мюллер в «Баварии» с 2000 года.
    • За 1-ю команду дебютировал в 2007 году.
    • С «Баварией» Мюллер 11 раз взял Бундеслигу, 2 раза – Лигу чемпионов.

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    Источник: Bild

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