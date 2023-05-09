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  • Тренер «Коринтианса» заявил, что Де Кейрос больше не сыграет за клуб: он переходит в «Зенит»

Тренер «Коринтианса» заявил, что Де Кейрос больше не сыграет за клуб: он переходит в «Зенит»

9 мая 2023, 09:59

Главный тренер «Коринтианса» Вандерлей Лушембургу заявил, что полузащитник Ду Кейрос больше не сыграет за клуб, так как переходит в «Зенит».

«Я провел встречу с руководством клуба и сообщил им, что Ду Кейрос больше не проведет ни одного матча. Он уже продан.

У меня нет ни единой причины, чтобы с ним работать, ведь он скоро уходит. Ему стоит подготовиться к новому профессиональному моменту в его карьере», – цитирует Лушембургу Goleada Info.

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Источник: «Матч ТВ»
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Зенит Коринтианс Ду Кейрос
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