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    • Журналист Егоров предположил, почему РПЛ не будет награждать «Зенит» после матча со «Спартаком»

    Журналист Егоров предположил, почему РПЛ не будет награждать «Зенит» после матча со «Спартаком»

    Инсайдер Сергей Егоров прокомментировал решение РПЛ не проводить церемонию награждения «Зенита» с чемпионством после матча 26-го тура против «Спартака».

    «Предположу, что в историю «стать чемпионом в матче со Спартаком», сколько бы о ней ни говорили, все же не верили – трудно было представить, что «Ростов» оступится в матче с «Факелом».

    И возможно, люди большого бизнеса и большого футбола просто уехали на майские – в отпуск, в командировку. Что, если просто сегодня, в конце концов, просто некому сказать речь, случись чемпионство?

    А на «Краснодаре» все зафиксируют.

    А так, как я понимаю, у РПЛ-то все готово. Трофей в Питере, медали тут, ленты пришиты. Хотите – вручайте», – написал Егоров.

    • «Зенит» станет чемпионом, если победит москвичей.
    • Ничьей хватит в случае потери очков ЦСКА в матче с «Оренбургом».
    • Игра «Зенит»«Спартак» начнется в 18:00 мск.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    07.05.2023 13:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1758

      Suvorov51 18 часов назад

      Аесли не победит москвичей , что помойка не станет чемпионом, да не смешите лохматку, она и так смешная

      0
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      Рейтинг: +58

      _ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!! 19 часов назад

      Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач:

      https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220
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      0
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      Рейтинг: +738

      Номэд 20 часов назад

      Это говорит о том, что этим людям глубоко не всрался этот педикулезный недоклуб, лучше где-нибудь на Мальдивах и Дубаях попереться.

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      Рейтинг: +18706

      ilichkadr 21 час назад

      " некому сказать речь"?
      Ну, Егоров и пи#дабол. Миллер будет отсутствовать на матче со Спартаком? Глава Газпрома присутствует на каждом домашнем матче Зенита.

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      Рейтинг: +18216

      NewLife 21 час назад

      Егоров, ты просто не знаешь, как живут те, кому доверяют балабольные речи - сел в свой личный вертолетик, и через часок у микрофона с речью. Это не проблема. она в том, что очкуют сильно так отгегемониться, что ни один местный тролль, включая старого маразматика и казахского комментатора, не отмоет.

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