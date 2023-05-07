Журналист Егоров предположил, почему РПЛ не будет награждать «Зенит» после матча со «Спартаком»

Инсайдер Сергей Егоров прокомментировал решение РПЛ не проводить церемонию награждения «Зенита» с чемпионством после матча 26-го тура против «Спартака».

«Предположу, что в историю «стать чемпионом в матче со Спартаком», сколько бы о ней ни говорили, все же не верили – трудно было представить, что «Ростов» оступится в матче с «Факелом».

И возможно, люди большого бизнеса и большого футбола просто уехали на майские – в отпуск, в командировку. Что, если просто сегодня, в конце концов, просто некому сказать речь, случись чемпионство?

А на «Краснодаре» все зафиксируют.

А так, как я понимаю, у РПЛ-то все готово. Трофей в Питере, медали тут, ленты пришиты. Хотите – вручайте», – написал Егоров.

«Зенит» станет чемпионом, если победит москвичей.

Ничьей хватит в случае потери очков ЦСКА в матче с «Оренбургом».

Игра «Зенит» – «Спартак» начнется в 18:00 мск.

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