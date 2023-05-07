Журналист Егоров предположил, почему РПЛ не будет награждать «Зенит» после матча со «Спартаком»

Аесли не победит москвичей , что помойка не станет чемпионом, да не смешите лохматку, она и так смешная
Инсайдер Сергей Егоров прокомментировал решение РПЛ не проводить церемонию награждения «Зенита» с чемпионством после матча 26-го тура против «Спартака».
«Предположу, что в историю «стать чемпионом в матче со Спартаком», сколько бы о ней ни говорили, все же не верили – трудно было представить, что «Ростов» оступится в матче с «Факелом».
И возможно, люди большого бизнеса и большого футбола просто уехали на майские – в отпуск, в командировку. Что, если просто сегодня, в конце концов, просто некому сказать речь, случись чемпионство?
А на «Краснодаре» все зафиксируют.
А так, как я понимаю, у РПЛ-то все готово. Трофей в Питере, медали тут, ленты пришиты. Хотите – вручайте», – написал Егоров.
- «Зенит» станет чемпионом, если победит москвичей.
- Ничьей хватит в случае потери очков ЦСКА в матче с «Оренбургом».
- Игра «Зенит» – «Спартак» начнется в 18:00 мск.
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