РПЛ не будет награждать «Зенит» кубком и медалями после матча со «Спартаком»

«Зенит» и РПЛ решили не проводить чемпионскую церемонию после матча 26-го тура против «Спартака».
«Сегодня по согласованию с «Зенитом» было принято решение: в случае победы над «Спартаком» и досрочном завоевании чемпионства провести церемонию награждения команды 13 мая в домашнем матчем с «Краснодаром», – сказал президент РПЛ Александр Алаев.
- «Зенит» станет чемпионом, если победит москвичей.
- Ничьей хватит в случае потери очков ЦСКА в матче с «Оренбургом».
- Игра «Зенит» – «Спартак» начнется в 18:00 мск.
Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением
Источник: «Матч ТВ»