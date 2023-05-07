РПЛ не будет награждать «Зенит» кубком и медалями после матча со «Спартаком»

«Зенит» и РПЛ решили не проводить чемпионскую церемонию после матча 26-го тура против «Спартака».

«Сегодня по согласованию с «Зенитом» было принято решение: в случае победы над «Спартаком» и досрочном завоевании чемпионства провести церемонию награждения команды 13 мая в домашнем матчем с «Краснодаром», – сказал президент РПЛ Александр Алаев.

«Зенит» станет чемпионом, если победит москвичей.

Ничьей хватит в случае потери очков ЦСКА в матче с «Оренбургом».

Игра «Зенит» – «Спартак» начнется в 18:00 мск.

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