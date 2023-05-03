"ЦСКА в Суперфинале Кубка России сыграет с победителем пары Краснодар - Акрон", - в Суперфинале ЦСКА сыграет с победителем матча Краснодар - Урал.
ЦСКА – победитель Fonbet Кубка России Пути РПЛ.
В финале московская команда обыграла «Урал» – 2:1. Победный гол в Екатеринбурге забил Федор Чалов.
ЦСКА в Суперфинале Кубка России сыграет с победителем пары «Краснодар» – «Акрон».
Кубок России. Путь РПЛ. Финал. Ответный матч
Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Медина, 45+3; 1:1 – Влут, 51 (с пенальти); 1:2 – Чалов, 57.
Первый матч: 1:1