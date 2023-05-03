Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • ⚡ Fonbet Кубок России. ЦСКА победил в Екатеринбурге «Урал» и выиграл Путь РПЛ

    ⚡ Fonbet Кубок России. ЦСКА победил в Екатеринбурге «Урал» и выиграл Путь РПЛ

    ЦСКА – победитель Fonbet Кубка России Пути РПЛ.

    В финале московская команда обыграла «Урал» – 2:1. Победный гол в Екатеринбурге забил Федор Чалов.

    ЦСКА в Суперфинале Кубка России сыграет с победителем пары «Краснодар»«Акрон».

    Кубок России. Путь РПЛ. Финал. Ответный матч

    Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Медина, 45+3; 1:1 – Влут, 51 (с пенальти); 1:2 – Чалов, 57.

    Первый матч: 1:1

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Новости по теме
    Президент «Урала» Иванов раскритиковал судейство в кубковом матче с ЦСКА 8
    ЦСКА обновил рекорд Кубка России
    Тренер «Краснодара» Ивич высказался о победе над «Акроном» в Fonbet Кубке России
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2023 18:57
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +91

      Roman Rom 20 часов назад

      "ЦСКА в Суперфинале Кубка России сыграет с победителем пары Краснодар - Акрон", - в Суперфинале ЦСКА сыграет с победителем матча Краснодар - Урал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2225

      Dr.Metal 22 часа назад

      С победой, коняшки! Нудна ещё одна победа

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      Sergicious 22 часа назад

      Идея со вторым шансом полный отстой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13533

      R_a_i_n 22 часа назад

      Уже час, как матч завершен и всем пох... Всего 5 комментов)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > R_a_i_n 21 час назад

      Да кому они нужны, даже их болельщики предпочитают "пастись на на наших ветках" )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4642

      fakeid > R_a_i_n 21 час назад

      7 числа будет тыща комментов, но в другой новости)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13533

      R_a_i_n > fakeid 21 час назад

      и заметь это будет заслуга не Зенита!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3640

      CSKA57 22 часа назад

      С заслуженной победой!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1286

      Болотоход 22 часа назад

      "Коровы" в суперфинале от имеют КЛЯЧ по полной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1286

      Болотоход 23 часа назад

      Победа с душком!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4635

      Бомбардиръ 23 часа назад

      С победой! ЦВБП.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14472

      Skull_Boy 23 часа назад

      88 номер у ЦСКА играет, как питбуль и жаль, что Акинфеев не забил

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 