Мостовой: «Верните Слуцкого в РПЛ, пусть посмешит»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выступил за возвращение в РПЛ Леонида Слуцкого.

«Слава богу, что остались еще (среди тренеров) хоть кто‑то из тех, кто играл: Сергей Семак, Валерий Карпин. Верните Слуцкого тогда в РПЛ, пусть он посмешит. Хотя он в последнее время только смехопанорамой и занимается.

В Европе тренируют Карло Анчелотти, Хосеп Гвардиола, Дидье Дешам, провели всю жизнь играя в футбол, поэтому и завоевывают титулы», – считает Мостовой.