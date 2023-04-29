Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой: «Верните Слуцкого в РПЛ, пусть посмешит»

29 апреля 2023, 17:31
7

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выступил за возвращение в РПЛ Леонида Слуцкого.

«Слава богу, что остались еще (среди тренеров) хоть кто‑то из тех, кто играл: Сергей Семак, Валерий Карпин. Верните Слуцкого тогда в РПЛ, пусть он посмешит. Хотя он в последнее время только смехопанорамой и занимается.

В Европе тренируют Карло Анчелотти, Хосеп Гвардиола, Дидье Дешам, провели всю жизнь играя в футбол, поэтому и завоевывают титулы», – считает Мостовой.

  • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
  • При нем казанцы вылетели из РПЛ.
  • Сейчас Слуцкий участвует в различных шоу.

Еще по теме:
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак» 7
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая» 1
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера 18
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1682779907
Мостового надо к Слуцкому и Зюбе на Коммент.Шоу. Вот они там ему прожарку устроят, бггг
Ответить
neim
1682780557
Это что, он сейчас на свою "царскую" морду намекает ? )))
Ответить
моэм
1682780863
У нас уже есть клоун по кличке "царь" и Слуцкий , как заслуженный тренер России , многократный чемпион и обладатель кубков и суперкубков Мостовому тут не конкурент.
Ответить
slavа0508
1682782110
Саша . что же ты такой говнистый стал ???Желчь и говно так и прёт из тебя ...
Ответить
jek718875
1682782660
Мостовой о себе такого мнения: негоже "царю" команды РПЛ тренировать, а гейропа не приглашает
Ответить
balam
1682782824
вместо Богданыча надо.обхохочемся
Ответить
Garrincha58
1682784195
а ты уже сам давно всех смешишь своими недалёкими мыслями бреднями о тренерстве
Ответить
Главные новости
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
1
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
17
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
12
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
5
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
8
Все новости
Все новости
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
2
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
17
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
12
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
5
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
8
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
13
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
20
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
2
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
18
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+