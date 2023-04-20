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  • Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова выложила новые фото с отдыха в купальнике

Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова выложила новые фото с отдыха в купальнике

20 апреля 2023, 13:29
9

Российская фигуристка Станислава Константинова отдыхает на море и выложила несколько свежих кадров в социальной сети.

Девушка сделала фото в купальнике на фоне моря и растительности.

  • Уроженка Санкт-Петербурга болеет за «Зенит».
  • Константинова – бронзовая призерка Универсиады-2019.
  • Сейчас девушка уже работает тренером.

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Источник: телеграм-канал Станиславы Константиновой
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (9)
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ArReal
1681989423
Именно фанатка или просто болельщица?Кстати посмотрел счас её фотки в инете когда она выступала - у неё размер груди 0 был - видимо увеличила и давай выставлять на каждом углу))Не дипломами же хвастаться в наше скучное время)))
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subbotaspartak
1681992720
А где коньки? Сказали фигуристка.... С тит.ками наголо все фигуристки
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kvm
1681997393
шлюба для Шлюбы
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Fialet
1682005612
Поняла, что лоханулась с прошлыми фотками, теперь прикрыла свои целлюлитные ляхи.
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