Российская фигуристка Станислава Константинова отдыхает на море и выложила несколько свежих кадров в социальной сети.

Девушка сделала фото в купальнике на фоне моря и растительности.

Уроженка Санкт-Петербурга болеет за «Зенит».

Константинова – бронзовая призерка Универсиады-2019.

Сейчас девушка уже работает тренером.

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