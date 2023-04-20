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    • Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова выложила новые фото с отдыха в купальнике

    Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова выложила новые фото с отдыха в купальнике

    Российская фигуристка Станислава Константинова отдыхает на море и выложила несколько свежих кадров в социальной сети.

    Девушка сделала фото в купальнике на фоне моря и растительности.

    • Уроженка Санкт-Петербурга болеет за «Зенит».
    • Константинова – бронзовая призерка Универсиады-2019.
    • Сейчас девушка уже работает тренером.

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    Источник: телеграм-канал Станиславы Константиновой

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    Сегодня, 13:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3507

      FRZZ 55 секунд назад

      И что теперь нам сделать с ней?

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