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    Семак ответил, считает ли он матч с «Ростовом» чемпионским

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих ожиданиях от матча 23-го тура РПЛ против «Ростова».

    Валерий Карпин назвал этот матч не чемпионским, а просто игрой двух лидирующих команд в чемпионате. Согласны ли вы с ним или считаете как-то иначе?

    – Нет, я полностью согласен с трактовкой. Для нас каждый матч важен, как и для «Ростова».

    Говорить сейчас о чемпионском матче за восемь туров до окончания чемпионата, конечно, нет смысла.

    • «Ростов» примет «Зенит» в воскресенье, 16 апреля.
    • Начало матча – в 19:00 мск.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ с 9-очковым отрывом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1743

      ПалкоВводецъ (returned) 38 минут назад

      Обыкновенный матч, не более. Просто Зенит берёт с ними очки и отрывается ещё больше. А с хряками, закинув им за шиворот очередную пятихаточку станут чемпионами. Гыгыгы

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