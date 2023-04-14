Семак ответил, считает ли он матч с «Ростовом» чемпионским

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих ожиданиях от матча 23-го тура РПЛ против «Ростова».

– Валерий Карпин назвал этот матч не чемпионским, а просто игрой двух лидирующих команд в чемпионате. Согласны ли вы с ним или считаете как-то иначе?

– Нет, я полностью согласен с трактовкой. Для нас каждый матч важен, как и для «Ростова».

Говорить сейчас о чемпионском матче за восемь туров до окончания чемпионата, конечно, нет смысла.