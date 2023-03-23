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    Товарищеский матч. Сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), продлив серию без побед до 3 матчей

    Сборные России и Ирана сыграли вничью со счетом 1:1 в товарищеском матче в Тегеране.

    Оба гола были забиты с пенальти – отличились Антон Миранчук и Мехди Тареми.

    Команда Валерия Карпина не побеждает в трех играх кряду. Ранее были нулевые ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном.

    Товарищеский матч

    Иран – Россия – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ан. Миранчук (с пенальти), 28; 1:1 – Тареми (с пенальти), 48.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии59
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      Рейтинг: +3244

      Опорник84 18 минут назад

      Вспомните, что было перед домашним чм ? Кто только сборную не ругал. А что хотим сейчас? Кто будет рубиться в товарищеском матче? Тем более в первенстве разборки , за какие то там места. Желающих травму получить тоже нет.Ну и все понимаем, что уровень наших футболистов слаб.

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      Рейтинг: +18312

      житель СПб 19 минут назад

      Да... довольно трудно смотреть 2 футбола одновременно, на 2х экранах... НО сборная расстроила. А Валерий сегодня превзошел по отсутствию плана на игру своего визави - Сережу... Кстати, Зенит сегодня как раз играл очень неплохо, интересно, достойно. Был ближе к победе, объективно, большую часть матча держал игру. Малком - феерил (Очень хочет в ПСЖ, видимо - а этот матч там посмотрят). И для тех, кто матч не смотрел: не было никакого товарняка! Были драки, жесть! Был очень боевой матч (непонятно, зачем - но исходило это от турок).
      А сборная... Полное отсутствие четкого плана на игру, сыгранности нет - хотя игроки 2х клубов должны бы быть сыгранными! Комличенко оборзел совсем, избалованный в РПЛ любимец В.Карпина - опять пытался подстроиться

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      Рейтинг: +3727

      anatolich72 > житель СПб 13 минут назад

      Давай Серёжу в сборную и что он там покажет, его в Европе все имели хоть и состав сыгран был у зенита.

      0
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      Рейтинг: +669

      bratskij 26 минут назад

      Самая убогая сборная за все времена России. Азиатская лига тоже не для них, там тоже аутсайдерами будут. Их уровень это играть во дворе многоэтажек.

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      Рейтинг: +3244

      Опорник84 > bratskij 15 минут назад

      Вот уж унас во истину, от любви до ненависти, один шаг. Перед домашним чм тоже кричали что сборная конченая. А потом на руках носили.

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      Рейтинг: +13803

      Алексей З 32 минуты назад

      Наверно ростовчанам игра сборной понравилась, так как играли по их лекалам. При обороне 5 защитников и 4 п/з, а в атаке как получится.
      Смех , но и гол забили по-ростовски , с пенальти.
      Оправдание только одно , лучше игроков просто нет.
      Миранчук , Захарян , Зинковский в клубах не феерят , а что хотим тут от них увидеть ?
      Постоянно всплывает в памяти аршавинское -" Ваши ожидания-это ваши проблемы ". Ничего не меняется.

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      Рейтинг: +1479

      ScarlettOgusania > Алексей З 27 минут назад

      на поле вышли 11 друзей КарпОушена)

      1
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      Рейтинг: +3244

      Опорник84 33 минуты назад

      Товарняк, заточенный на ничью. Реально обсуждать не чего.

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      Рейтинг: +2651

      АЛЕКС 58 34 минуты назад

      Пуделю нравится две зарплаты получать....не понятно за что...

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      Рейтинг: +3727

      anatolich72 > АЛЕКС 58 17 минут назад

      Семака назначить надо он "великий".

      0
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      Рейтинг: +3727

      anatolich72 35 минут назад

      Будем честными зенит убил российский футбол, всего за 5 лет.

      1
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      Рейтинг: +3374

      fakeid > anatolich72 30 минут назад

      каким образом, если игра зенита строится на легионерах? остальным ничего не мешает воспитывать захарянов, тюкавиных, пиняевых и т.д. их зенит никаким боком не трогает. нашёл, млять, крайних. если спартак Г сам по себе - то не пытайся искать причину на стороне.

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      Рейтинг: +3727

      anatolich72 > fakeid 24 минуты назад

      А че живёшь одним днем, этот развал продолжался не один год. Перспективные наши в Питере скамейку полируют. Прав карп, что в сборную их не берет.

      0
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      Рейтинг: +3374

      fakeid > anatolich72 18 минут назад

      кто перспективный сидит у нас на скамейке? ерохин, сутормин и бакаев, по сути. остальные играют (чистяков, адамов, мостовой, круговой), время своё получают.

      0
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      Рейтинг: +18293

      ilichkadr 36 минут назад

      Давненько я так не мучился при просмотре. Такое ощущение, что наши вышли на поле отрабатывать какую-то повинность..........

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      Рейтинг: +6189

      rash1959 38 минут назад

      Что в Европе наших драли, а что может быть при переходе в Азию - страшно представить.

      1
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      Рейтинг: +18293

      ilichkadr > rash1959 33 минуты назад

      В Азии, после совершения намаза, нас будут иметь с чувством, с толком, с расстановкой....

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      Рейтинг: +1479

      ScarlettOgusania > ilichkadr 18 минут назад

      сейчас у мусульман Рамадан, а после...будут пороть, как рукаку азмуна)

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      Рейтинг: +18293

      ilichkadr > ScarlettOgusania 9 минут назад

      Вот Ирак и займется нами...........

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      Рейтинг: +3374

      fakeid 39 минут назад

      мля, ещё же в воскресенье сборная играет. опять мазохизмом страдать, смотреть игру.

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