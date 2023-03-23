Сборные России и Ирана сыграли вничью со счетом 1:1 в товарищеском матче в Тегеране.

Оба гола были забиты с пенальти – отличились Антон Миранчук и Мехди Тареми.

Команда Валерия Карпина не побеждает в трех играх кряду. Ранее были нулевые ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном.

Товарищеский матч

Иран – Россия – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ан. Миранчук (с пенальти), 28; 1:1 – Тареми (с пенальти), 48.