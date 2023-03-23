Вспомните, что было перед домашним чм ? Кто только сборную не ругал. А что хотим сейчас? Кто будет рубиться в товарищеском матче? Тем более в первенстве разборки , за какие то там места. Желающих травму получить тоже нет.Ну и все понимаем, что уровень наших футболистов слаб.
Сборные России и Ирана сыграли вничью со счетом 1:1 в товарищеском матче в Тегеране.
Оба гола были забиты с пенальти – отличились Антон Миранчук и Мехди Тареми.
Команда Валерия Карпина не побеждает в трех играх кряду. Ранее были нулевые ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном.
Товарищеский матч
Иран – Россия – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Ан. Миранчук (с пенальти), 28; 1:1 – Тареми (с пенальти), 48.