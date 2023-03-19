Кавазашвили считает ошибкой вызов Миранчука и Головина в сборную: они сослались на травму и не приедут

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал неприезд Александра Головина и Алексея Миранчука в сборную России.
«Я сразу сказал, что у ребят не будет мотивации. То, что сейчас происходит — не совсем красивая история. Ее можно было бы избежать, если бы Головина и Миранчука не включали бы в итоговый список сборной. Не понял этого решения Валерия Карпина. Это его ошибка.
Сейчас в Европе русофобия сильнейшая, там вызов наших парней в сборную никому не понравится. Это только негативно скажется на их дальнейших карьерах. Вызов в сборную Головина и Миранчука — фарс. В товарищеских матчах можно обойтись и без них», – сказал Кавазашвили.
- Оба игрока сослались на травму.
- В марте Россия сыграет с Ираном и Ираком.
- Игра в Тегеране состоится 23 марта.
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»