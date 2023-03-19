Кавазашвили считает ошибкой вызов Миранчука и Головина в сборную: они сослались на травму и не приедут

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал неприезд Александра Головина и Алексея Миранчука в сборную России.

«Я сразу сказал, что у ребят не будет мотивации. То, что сейчас происходит — не совсем красивая история. Ее можно было бы избежать, если бы Головина и Миранчука не включали бы в итоговый список сборной. Не понял этого решения Валерия Карпина. Это его ошибка.

Сейчас в Европе русофобия сильнейшая, там вызов наших парней в сборную никому не понравится. Это только негативно скажется на их дальнейших карьерах. Вызов в сборную Головина и Миранчука — фарс. В товарищеских матчах можно обойтись и без них», – сказал Кавазашвили.