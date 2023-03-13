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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии

    Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик временно не рассчитывает на нападающего «Баварии» Томаса Мюллера.

    33-летний футболист не получит вызов на ближайшие матчи немецкой национальной команды.

    «Мы обсудили эту тему с самим Томасом. Я хочу дать шанс в сборной молодым игрокам. Но это не значит, что его участие в Евро-2024 ставится под сомнение», – объяснил Флик.

    • Мюллер выступает за сборную Германии с марта 2010 года.
    • Он провел 121 матч, забил 44 гола и сделал 40 ассистов.

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    Источник: Goal

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    13.03.2023 22:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100923

      zigbert 14 марта, 14:38

      Хорошо что все удалось обсудить с самим Мюллером.

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      Рейтинг: +1426

      Fialet 14 марта, 11:20

      Мюллер - истинный ариец, наверняка не поддерживает радужных и коленопреклонённых, вот и перестали брать в сборную.

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