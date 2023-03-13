Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик временно не рассчитывает на нападающего «Баварии» Томаса Мюллера.
33-летний футболист не получит вызов на ближайшие матчи немецкой национальной команды.
«Мы обсудили эту тему с самим Томасом. Я хочу дать шанс в сборной молодым игрокам. Но это не значит, что его участие в Евро-2024 ставится под сомнение», – объяснил Флик.
- Мюллер выступает за сборную Германии с марта 2010 года.
- Он провел 121 матч, забил 44 гола и сделал 40 ассистов.
Источник: Goal