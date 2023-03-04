Аршавин ответил, заслуживает ли Промес российское гражданство

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин порассуждал о перспективах Квинси Промеса стать гражданином РФ.

– Квинси заслуживает российский паспорт?

– Здесь даже вопрос не стоит. Просто юридические нормы не позволяют.

Это хороший футболист. Многое сделал для «Спартака». В России у него не было скандалов.

Когда он уладит свои вопросы в Голландии, думаю, у него проблем не возникнет с гражданством РФ.

Промеса обвиняют в нанесении ножевого ранения своему кузену.

Прокуратура потребовала для него 2 года тюрьмы.

Суд вынесет решение 17 марта.

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