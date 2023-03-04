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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Аршавин ответил, заслуживает ли Промес российское гражданство

    Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин порассуждал о перспективах Квинси Промеса стать гражданином РФ.

    – Квинси заслуживает российский паспорт?

    – Здесь даже вопрос не стоит. Просто юридические нормы не позволяют.

    Это хороший футболист. Многое сделал для «Спартака». В России у него не было скандалов.

    Когда он уладит свои вопросы в Голландии, думаю, у него проблем не возникнет с гражданством РФ.

    • Промеса обвиняют в нанесении ножевого ранения своему кузену.
    • Прокуратура потребовала для него 2 года тюрьмы.
    • Суд вынесет решение 17 марта.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.03.2023 09:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 11 марта, 10:07

      Если уладит дела в Нидерландах - нах ему тогда это гражданство .

      0
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 12:34

      Своих уголовников хватает. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 10:52

      Получит гражданство, сразу за решетку и в ЧВК Вагнера!

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      Рейтинг: +3603

      anatolich72 > paracetamol 4 марта, 11:25

      Тогда уж и зенитовским"россиянам" повесточки в армию вручить или в ЦСКА

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > paracetamol 4 марта, 11:32

      Ты уже утомил своей глупостью.

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      Рейтинг: +3049

      fakeid > шахта Заполярная 4 марта, 11:44

      у него ДЦП, прошу отнестись к этому с пониманием.

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 4 марта, 10:19

      А в Голландии уладить вопрос не получится, это точно

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 4 марта, 10:07

      Всё правильно.

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