Аршавин ответил, заслуживает ли Промес российское гражданство

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин порассуждал о перспективах Квинси Промеса стать гражданином РФ.
– Квинси заслуживает российский паспорт?
– Здесь даже вопрос не стоит. Просто юридические нормы не позволяют.
Это хороший футболист. Многое сделал для «Спартака». В России у него не было скандалов.
Когда он уладит свои вопросы в Голландии, думаю, у него проблем не возникнет с гражданством РФ.
- Промеса обвиняют в нанесении ножевого ранения своему кузену.
- Прокуратура потребовала для него 2 года тюрьмы.
- Суд вынесет решение 17 марта.
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Источник: «Матч ТВ»