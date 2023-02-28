Кобелев: «Отношение к русским тренерам неоправданно плохое»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев порассуждал о том, почему в отдельных клубах РПЛ предпочитают назначать не российских, а иностранных специалистов.
– Вам не кажется странным, что некоторые клубы приглашают неизвестных зарубежных специалистов? Неужели нет россиян такого же уровня?
– Во‑первых, что такое уровень? Уровень тренера определяет наличие футболистов – примерно на 90%.
Во‑вторых, считаю, наша тренерская школа ничуть не хуже, но отношение к русским тренерам неоправданно плохое.
Многие руководители вообще ничего не понимают в футболе, поэтому при выборе тренера часто ссылаются на своих друзей‑агентов и прочих околофутбольных людей, которые решают свои проблемы, а не проблемы команды.
Отсюда и появляются такие проекты, как были в «Локомотиве», например, до этого – в «Динамо»...
Прекрасно понимаю, какие процессы сегодня идут в российском футболе. Вряд ли тут можно говорить о развитии. Зато можно говорить о кумовстве и обо всем, что с этим сопряжено.
Пока это не исчезнет, наш футбол так и будет вот таким, как есть – независимо от выступлений на международной арене.
- Сейчас в клубах РПЛ работают 11 российских тренеров и 5 легионеров.
- Список иностранцев: Гильермо Абаскаль («Спартак»), Славиша Йоканович («Динамо»), Марцел Личка («Оренбург»), Владимир Ивич («Краснодар»), Виктор Гончаренко («Урал»).
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