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  • Кобелев: «Отношение к русским тренерам неоправданно плохое»

Кобелев: «Отношение к русским тренерам неоправданно плохое»

28 февраля 2023, 15:14
1

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев порассуждал о том, почему в отдельных клубах РПЛ предпочитают назначать не российских, а иностранных специалистов.

– Вам не кажется странным, что некоторые клубы приглашают неизвестных зарубежных специалистов? Неужели нет россиян такого же уровня?

– Во‑первых, что такое уровень? Уровень тренера определяет наличие футболистов – примерно на 90%.

Во‑вторых, считаю, наша тренерская школа ничуть не хуже, но отношение к русским тренерам неоправданно плохое.

Многие руководители вообще ничего не понимают в футболе, поэтому при выборе тренера часто ссылаются на своих друзей‑агентов и прочих околофутбольных людей, которые решают свои проблемы, а не проблемы команды.

Отсюда и появляются такие проекты, как были в «Локомотиве», например, до этого – в «Динамо»...

Прекрасно понимаю, какие процессы сегодня идут в российском футболе. Вряд ли тут можно говорить о развитии. Зато можно говорить о кумовстве и обо всем, что с этим сопряжено.

Пока это не исчезнет, наш футбол так и будет вот таким, как есть – независимо от выступлений на международной арене.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Кобелев Андрей
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1677593866
Главная задача нынешних руководителей - побыстрее и побольше нахапать бабла, тут не до тренеров.
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