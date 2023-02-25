Рианчо прокомментировал натурализацию Малкома и Клаудиньо

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о том, что легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо официально стали гражданами России.

«Я не удивлен тому, что Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Их можно понять, ведь Россия – хорошая страна для работы и жизни.

Усилят ли они сборную России? Многое зависит от того, как игроки адаптируются в команде, если будут там выступать.

Но Малком и Клаудиньо, безусловно, качественные футболисты», – заявил Рианчо.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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