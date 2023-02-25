«Кто следующий? Промес?». Быстров – о гражданстве РФ для Малкома и Клаудиньо

Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о том, что Малком и Клаудиньо официально стали гражданами России.

«Отличные новости для питерской команды – два сильных футболиста теперь не считаются легионерами.

Поздравляю с таким прекрасным приобретением. Кто следующий? Промес?» – написал Быстров в своем телеграм-канале.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

РПЛ возвращается на следующей неделе! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!