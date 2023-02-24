«Манчестер Юнайтед» обыграл «Барселону» впервые с 2008 года

«Манчестер Юнайтед» победил «Барселону» (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и по сумме двх встреч вышел в следующий раунд.

Клуб из Манчестера обыграл каталонцев впервые с 2008 года. Тогда «МЮ» оказался сильнее в полуфинале Лиги чемпионов.

После этого команда встречали пять раз: четыре победы «Барселоны», одна ничья.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет сегодня, 24 февраля.

«Барса» уверенно лидирует в Примере.

«МЮ» идет на 3-м месте в АПЛ.

Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!