«Манчестер Юнайтед» обыграл «Барселону» впервые с 2008 года

«Манчестер Юнайтед» победил «Барселону» (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и по сумме двх встреч вышел в следующий раунд.
Клуб из Манчестера обыграл каталонцев впервые с 2008 года. Тогда «МЮ» оказался сильнее в полуфинале Лиги чемпионов.
После этого команда встречали пять раз: четыре победы «Барселоны», одна ничья.
- Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет сегодня, 24 февраля.
- «Барса» уверенно лидирует в Примере.
- «МЮ» идет на 3-м месте в АПЛ.
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Источник: «Бомбардир»