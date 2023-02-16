Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Как ни странно, но лучшего на поле в 4х играх не было играли просто все спонтанно, средне и отрезками времени, и если это суммировать, то лучший вообще Мбаппе
УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ.
Это Фредрик Эушнес («Бенфика»), Карим Адейеми («Боруссия» Д), Кингсли Коман («Бавария) и Рафаэль Леау («Милан»).
- Адейеми – автор победного гола в ворота «Челси» (1:0)
- Коман забил единственный мяч в игре с «ПСЖ» (1:0)
- Леау помог обыграть «Тоттенхэм» (1:0)
- Эушнес поучаствовал в победе над «Брюгге» (2:0)
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