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    Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

    УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ.

    Это Фредрик Эушнес («Бенфика»), Карим Адейеми («Боруссия» Д), Кингсли Коман («Бавария) и Рафаэль Леау («Милан»).

    • Адейеми – автор победного гола в ворота «Челси» (1:0)
    • Коман забил единственный мяч в игре с «ПСЖ» (1:0)
    • Леау помог обыграть «Тоттенхэм» (1:0)
    • Эушнес поучаствовал в победе над «Брюгге» (2:0)

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14207

      Skull_Boy 59 минут назад

      Как ни странно, но лучшего на поле в 4х играх не было играли просто все спонтанно, средне и отрезками времени, и если это суммировать, то лучший вообще Мбаппе

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